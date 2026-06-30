Da igual si prefieres el streaming en tu dispositivo o la TV tradicional: en EE. UU. hay opciones gratuitas para ver el México vs. Ecuador de la Copa del Mundo.
MÁS INFORMACIÓN: Ver México vs. Ecuador
El partido de la ronda de 32 se jugará el martes 30 de junio de 2026 a las 21:00 h (hora del Este) / 18:00 h (hora del Pacífico) en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El equipo de Javier Aguirre, ordenado y sólido atrás, buscará mantener su dominio tras una fase de grupos perfecta. Enfrentará a la resistente Ecuador de Sebastián Beccacece, que eliminó a Alemania con una remontada emotiva.
Si no tienes cable ni antena, regístrate en una plataforma premium de streaming con prueba gratuita y cancela antes de que termine el periodo de prueba para evitar cargos.
En los Estados Unidos
Proveedor
Duración de la prueba
Canales
5 días
FOX (en inglés) / Telemundo (en español)
5 días
FOX (en inglés) / Telemundo (en español)
En México
El crucial partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador se juega en la cancha del Estadio Azteca. Afortunadamente, no necesitarás pagar ninguna suscripción costosa para ver al Tri buscar su pase a los octavos de final. El encuentro se transmitirá de forma totalmente gratuita en todo el país.
Estas son las mejores opciones para sintonizarlo sin costo:
Televisión Abierta Gratis
Si cuentas con una antena de televisión digital terrestre común, puedes ver el partido en vivo a través de las cadenas principales:
- Azteca 7 (TV Azteca): Con su tradicional equipo de narradores en vivo.
- Canal 5 (TelevisaUnivision): Transmitiendo el partido completo con cobertura nacional.
Plataformas de Streaming Digital Gratuito
Si prefieres seguir las acciones desde tu celular, tableta, computadora o Smart TV, puedes usar estas opciones en línea sin necesidad de cable:
- Azteca Deportes: Puedes ver el partido completamente gratis en el sitio web
aztecadeportes.como mediante la aplicación móvil oficial de Azteca Deportes. No se requiere registro obligatorio.
- ViX (Zona Gratuita): La plataforma de streaming de TelevisaUnivision transmitirá la señal de Canal 5. Aunque existe una versión "Premium", los partidos que van por televisión abierta se pueden disfrutar en el nivel gratuito.
Guía de Referencia Rápida
Plataforma / Canal
Tipo de Acceso
Sitio Web / App
Azteca 7
TV Abierta Gratis
N/A
Canal 5
TV Abierta Gratis
N/A
Azteca Deportes
Streaming Digital Gratis
aztecadeportes.com / App iOS y Android
ViX (Zona Gratuita)
Streaming Digital Gratis
vix.com / App de Celular y Smart TV
Antena de televisión en abierto (OTA)
Como el partido se transmite en la cadena principal FOX en inglés y en Telemundo en español, los aficionados en Estados Unidos pueden verlo gratis.
A diferencia de los encuentros que se ven en canales de pago como FS1, ambos son locales. Con una antena digital estándar conectada a tu TV, puedes captar ambas señales gratis.
- Para audio en inglés, sintoniza el canal local de FOX.
- Para audio en español, sintoniza el canal local de Telemundo.
Guía de canales locales
Mercado televisivo
Canal FOX (inglés)
Canal Telemundo (español)
Área metropolitana de Nueva York
Canal 5 (WNYW)
Canal 47 (WNJU)
Área de Los Ángeles
Canal 11 (KTTV)
Canal 52 (KVEA)
Área de Chicago
Canal 32 (WFLD)
Canal 44 (WSNS)
Área de Dallas-Fort Worth
Canal 4 (KDFW)
Canal 39 (KXTX)
Área de Houston
Canal 26 (KRIV)
Canal 47 (KTMD)
Filadelfia
Canal 29 (WTXF)
Canal 62 (WWSI)
Área de Atlanta
Canal 5 (WAGA)
Canal 47 (WKTB-CD)
Área de Washington D.C.
Canal 5 (WTTG)
Canal 44 (WZDC-CD)
Área de la Bahía de San Francisco
Canal 2 (KTVU)
Canal 48 (KSTS)
Área de Boston
Canal 25 (WFXT)
Canal 60 (WNEU)
Área de Phoenix
Canal 10 (KSAZ)
Canal 39 (KTAZ)
Área de Miami-Fort Lauderdale
Canal 7 (WSVN)
Canal 51 (WSCV)