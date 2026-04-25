Goal.com
En directo
NACAJAESPN
Jeroen van Poppel

Traducido por

¡Mira! Godts se hace un nombre con un golazo al estilo Ibrahimovic

NAC Breda vs Ajax
NAC Breda
Ajax
Eredivisie
M. Godts

Mika Godts brilló el sábado en el Rat Verlegh Stadion. Justo antes del descanso, el extremo del Ajax marcó el 0-2 al NAC Breda con un gol de una belleza excepcional.

Tras un contraataque rápido, Wout Weghorst le envió un pase en profundidad. Godts regateó a cuatro rivales, superó al portero y definió con calma a puerta vacía: 0-2.

El comentarista de ESPN, Sjors Blaauw, recordó el famoso tanto de Zlatan Ibrahimović en 2004, también con el Ajax ante el NAC.

«Es realmente una joya de Godts», afirmó el comentarista. «¡Un gol tan bonito que da ganas de besar!»

Además, había iniciado la jugada del 0-1, cediendo el balón a Oscar Gloukh para que marcara. Así, el belga marcó la diferencia desde el principio.

Eredivisie
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV



Anuncios