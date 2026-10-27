Milan, escucha a Behrami: «El camino de Camarda hasta ahora es completamente equivocado»

En los estudios de Dazn se abre el debate sobre el uso que el Milan hace de Camarda. Behrami habla sin rodeos: «No entiendo lo del entrenamiento: ¡no te aporta nada! El problema surge porque ya tiene un contrato elevado, así que, si queremos enviarlo a equipos holandeses o belgas, estos ya tienen dificultades para pagarlo. Además, son equipos que quieren obtener una revalorización (económica, n. de la r.) si hacen jugar a un chico de 18 años. Ahí empiezan los problemas de muchos jóvenes: disputan 10 partidos con el Milan, enseguida reciben un contrato muy alto y luego, ¿quién los ficha? Si no tienes vínculos fuertes, con un club que ahora mismo ni siquiera cuenta con un director capaz de establecer sinergias con otros equipos, donde precisamente puedan crecer chicos así... Hasta ahora, el camino seguido ha sido completamente equivocado para el chico, y no logro ver ningún progreso en las pocas veces que ha jugado, ni en su personalidad ni en su colocación corporal, su técnica o su táctica. Porque, como dice Massimo, necesita tener 30 o 40 partidos a sus espaldas antes de llegar al Milan».