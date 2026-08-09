Mikel Arteta deja un mensaje muy preocupante sobre Jurriën Timber

El regreso de Jurriën Timber al Arsenal aún se hará esperar. Según el entrenador Mikel Arteta, la recuperación del neerlandés durará al menos «varias semanas».

Y eso, mientras que en realidad se esperaba que Timber volviera a entrar en la convocatoria para la Community Shield ante el Manchester City. Ese duelo se disputará el próximo domingo en el Millennium Stadium de Cardiff.

«No puedo entrar en demasiados detalles», dice Arteta sobre el regreso previsto de Timber. «Jurrien está progresando realmente bien, eso sí. Está sobre el campo y en este momento ya hace bastante, pero todavía pasarán semanas antes de que vuelva. No puedo decirte cuántas».

Timber se perdió el tramo final crucial de la pasada temporada por una lesión de tobillo, pero estaba lo suficientemente en forma como para entrar desde el banquillo en la final de la Liga de Campeones perdida en los penaltis ante el Paris Saint-Germain.

Posteriormente, el polivalente defensa fue convocado para el Mundial 2026 con la selección neerlandesa, pero se cayó muy pronto de la preparación por una lesión en la ingle. Actualmente, por tanto, sigue recuperándose.

Un duro contratiempo para el Arsenal, ya que William Saliba tampoco está disponible por el momento. El central arrastra una lesión de espalda de la semifinal del Mundial ante España.

«Willy está actualmente en reposo», dice Arteta al respecto. «Durante dos semanas prácticamente no pudo hacer nada para evitar que la lesión empeorara. La recuperación llevará cierto tiempo y, en cuanto tengamos más noticias, lo comunicaremos».