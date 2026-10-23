Mike Maignan pide disculpas de corazón a la afición del AC Milan tras su expulsión ante el Bournemouth

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El portero del AC Milan Mike Maignan se ha pronunciado sobre el polémico incidente que acabó con su expulsión durante el reciente viaje europeo del equipo a Bournemouth. El internacional francés lamentó profundamente la tarjeta roja y admitió que su comportamiento no estuvo a la altura de los estándares que se exige como líder.

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Maignan lamenta su expulsión

La mañana después de una decepcionante noche europea en la costa inglesa ha dado al portero titular del Milan un momento para reflexionar. Maignan quedó en el centro de la polémica tras ser expulsado en el minuto 27 del encuentro contra el Bournemouth. El guardameta vio la tarjeta roja directa después de un altercado en el que puso una mano en la cara de un rival. La decisión obligó al conjunto italiano a disputar la gran mayoría del partido con diez jugadores.

Tras una noche difícil para el equipo, el portero de 31 años recurrió a las redes sociales para explicar lo sucedido y pedir disculpas a la afición del Milan. «Mi gesto no fue intencionado. Como todos los porteros y en todos los partidos, quería hacerme espacio en mi área. Por desgracia, di un mal ejemplo, especialmente a los espectadores más jóvenes que nos estaban viendo», escribió Maignan en su canal oficial en redes sociales, según recoge La Gazzetta dello Sport.

El capitán defiende su forma de ser

Getty Images

Más allá de disculparse por la falta, Maignan también quiso defender su reputación dentro del club. El exjugador del Lille se ha convertido en un líder fundamental del Milan desde su llegada a San Siro y se apresuró a señalar que su relación con el cuerpo técnico y sus compañeros sigue siendo sólida, pese al error puntual que les costó caro ante el Bournemouth.

«El club, el cuerpo técnico y mis compañeros saben qué tipo de persona y de capitán soy. Conocen mis intenciones y abandonarlos no era lo que quería. En cuanto a lo demás, estamos acostumbrados a las interpretaciones de ciertas personas y ciertos medios», añadió el guardameta.

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Maignan, furioso, se dirige al autobús del equipo

Según las informaciones, el ambiente tras el pitido final era tenso y Maignan parecía visiblemente afectado por lo ocurrido aquella noche. El portero estaba tan frustrado por la decisión y por la actuación del equipo que fue de los primeros en abandonar las instalaciones del estadio. Su rápida salida pone de relieve el peso emocional de la derrota para uno de los jugadores veteranos más influyentes de la plantilla.

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Tras la tarjeta roja, el guardameta salió rápidamente del vestuario para esperar a sus compañeros en el autobús del equipo, dejando patente su profunda decepción. Un gesto así suele indicar que a un jugador le cuesta asimilar un error de gran repercusión o lo que considera una injusticia.

Amorim afronta dudas para elegir su ataque

Getty Images

Aunque la atención sigue centrada en la expulsión de Maignan, el Milan también afronta importantes dudas sobre el estado físico de sus jugadores antes de su próximo partido de la Serie A. El equipo se prepara para viajar a Udine, donde Ruben Amorim tendrá que encontrar soluciones para un ataque que se mostró poco incisivo en la derrota europea. El planteamiento táctico para el fin de semana podría ser muy diferente según la disponibilidad de jugadores clave que no viajaron a Inglaterra.

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Una noticia positiva para el Milan es el posible regreso de Goncalo Ramos, que ha vuelto a entrenarse con el grupo tras un problema en el gemelo. El delantero portugués ha estado en buena forma últimamente y ha marcado tanto contra el Salzburg como contra el Atalanta. Su presencia aliviaría la presión sobre el joven Francesco Camarda, a quien le ha costado tener impacto cuando ha tenido oportunidades con el primer equipo recientemente.