Mika Godts ya podría haber dejado el Ajax hace un año, según asegura el agente Niels De Jonck en declaraciones a De Telegraaf. El extremo belga decidió quedarse una temporada más en Ámsterdam y recientemente completó el traspaso soñado al Paris Saint-Germain.

Godts optó en 2025, junto a su equipo de representación, por no marcharse al extranjero. «Entonces, Mika, su hermano Matz, que también es entrenador, y yo elaboramos juntos un plan de forma muy consciente», revela De Jonck un año después.

Según el agente de Godts, hubo un aspecto clave de cara al futuro inmediato del extremo. «¿Dejamos ahora el Ajax por un equipo de mitad de tabla, o te quedas un año más, sigues desarrollándote y vemos qué clubes aparecen después?»

Godts se mantuvo fiel al Ajax y firmó una temporada muy sólida en la Eredivisie. Registró diecisiete goles y quince asistencias en 44 apariciones. Esas magníficas cifras le valieron a Godts el título de Talento del Año Johan Cruyff y, por tanto, un gran traspaso al PSG.

«Si ves qué club ha llegado ahora por él, creo que la respuesta a esa pregunta es bastante clara y que juntos tomamos una buena decisión», señaló un satisfecho De Jonck. Para añadir de inmediato: «El PSG no es un punto final. Es de nuevo un comienzo. Como lo fue el Ajax en enero de 2023».

Godts fue relacionado, entre otros, con el FC Barcelona, el Bayern de Múnich, el Arsenal y el Chelsea. El exjugador del Ajax se decantó finalmente por el PSG, que pagará hasta 55 millones de euros por el extremo.

El entrenador Luis Enrique habló con Godts por FaceTime y le explicó con todo detalle cuál es la visión futbolística dentro del PSG. El belga deberá centrarse en la posición de extremo izquierdo, con Khvicha Kvaratskhelia como temible competencia.