Mika Godts: «Tiene muchísima clase. ¡No se ven jugadores así muy a menudo!»

Mika Godts fue convocado por primera vez con la selección belga, una experiencia enriquecedora para el extremo del Ajax, como relata al Algemeen Dagblad.

En los amistosos contra Estados Unidos y México jugó sus primeros minutos con los Diablos Rojos. «Muy bonito», recuerda al AD sobre la concentración. «Fue un viaje agradable. Estar con el grupo y debutar con tu selección es especial».

En su posición compiten jugadores de primer nivel: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal) y Malick Fofana (Olympique de Lyon).

«Son de los mejores del país, pero yo me hice futbolista para competir con ellos», explica. «Al entrenar a ese nivel notas que todo va más rápido y eso me hace mejorar».

Además, compartió cancha con Kevin De Bruyne. «A su edad, Kevin mantiene una clase que se ve pocas veces. De jugadores así puedo aprender mucho; es fantástico».

Ajax

Además, Godts está viviendo una temporada impresionante: ha participado en 25 goles en la Eredivisie (15 tantos y 10 asistencias), cifra que nadie supera en la liga.

Una transferencia este verano parece inevitable, pero Godts prefiere no pensarlo. «He dicho muchas veces que me gustaría quedarme en el Ajax. Siempre he soñado con ganar un título aquí. Este año no será posible, pero confío en que el próximo sí».

«En verano veré los planes del equipo y los míos. Quizá cambie algo, quizá no. Luego decidiré», concluye el ágil extremo.