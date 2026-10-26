El Paris Saint-Germain se hizo el lunes por la noche con el liderato de la Ligue 1. Gracias a un gol y una asistencia de Mika Godts, los parisinos derrotaron 2-0 al Olympique de Lyon.

En los últimos años, el PSG dominó con claridad la liga francesa, pero esta temporada le está costando más. Antes de este partido, el equipo de Luis Enrique ocupaba, por ejemplo, la quinta posición.

Godts tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo del PSG. En el Lyon, que llegó al encuentro en la cuarta posición, también empezó como suplente un viejo conocido de la VriendenLoterij Eredivisie: Ruben Kluivert.

En la primera parte, el equipo local fue superior y dispuso de varias ocasiones para abrir el marcador. Sin embargo, Dominik Greif, portero del Lyon, mantuvo a su equipo en el partido.

Un cuarto de hora después del descanso, Godts entró en el PSG. Las posibilidades de jugar del belga han aumentado después de que su competidor directo, Khvicha Kvaratskhelia, se rompiera el ligamento cruzado la semana pasada en la Champions League contra el FC Barcelona.

Poco después de entrar, Godts ya fue decisivo para su equipo. El belga de 21 años retrasó el balón para Senny Mayulu, que marcó con un disparo al primer palo: 1-0. Fue la segunda asistencia de Godts con el PSG.

Poco antes del final, él mismo firmó el 2-0 definitivo con su primer gol para el PSG. En un contraataque, Godts disparó desde el borde del área y el balón entró tras tocar la cara interior del poste. Con la victoria, el PSG es el nuevo líder de la Ligue 1. El Lyon cae a la quinta posición.