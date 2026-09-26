Ahmed Hossam "Mido", exestrella de la selección de Egipto, comentó la salida de Mohamed Salah de la concentración de Egipto, este sábado, tras el empate sin goles ante Angola, ayer en el estadio de El Cairo, en el arranque de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Salah había abandonado la concentración después de las informaciones sobre una tensión con su entrenador, Hossam Hassan, debido a su sustitución temprana en el minuto 61 ante Angola, mientras que la Federación Egipcia de Fútbol afirmó que el exjugador del Liverpool no disputará el próximo encuentro ante Sudán del Sur "para preservarlo", dado que el partido se celebrará sobre césped artificial.

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En este sentido, "Mido" escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "¡¡La salida de Mohamed Salah de la concentración de la selección en las circunstancias actuales es una catástrofe en todos los sentidos!! Que el capitán abandone la concentración en medio de estas circunstancias es un indicio de que hay caos en la concentración de la selección".

Y continuó el exdelantero del Tottenham y la Roma: "Para mí, como hombre de fútbol, les aseguro que las cosas se han desbordado, y se hace necesaria la intervención de los señores responsables. La selección de Egipto no es un juguete en manos de nadie. La disculpa del capitán Hossam por sus declaraciones, de forma oficial, se ha vuelto algo imprescindible lo antes posible".

Hossam Hassan también había dirigido críticas a los clubes de la liga egipcia, además de referirse de forma negativa al portero del Al-Ahly, Mohamed El Shenawy.

La selección de Egipto está previsto que se enfrente a Sudán del Sur el próximo martes, en la segunda jornada de la clasificación, antes de cerrar el parón internacional con un amistoso ante Sudáfrica, el 4 de octubre.



