Míchel se deshace en elogios hacia un jugador del Ajax: «Gran comienzo de temporada»

Míchel Sanchez elogia la progresión de Aaron Bouwman, según las declaraciones del entrenador del Ajax ante las cámaras de Ziggo Sport.

Bouwman pasó por todas las categorías inferiores del Ajax y se incorporó al primer equipo al comienzo de la temporada pasada. Esta temporada, el defensa central está siendo titular cada vez con más frecuencia.

También fue titular en el duelo ante el PSV (1-3). Tras un golpe de Ruben van Bommel, sufrió durante un tiempo problemas para respirar y una lesión en una costilla, pero ya está de vuelta.

El entrenador Míchel está muy contento de que Bouwman pueda volver a ser titular, después de que el jugador de diecinueve años ya disputara un cuarto de hora el pasado fin de semana contra el NEC (1-1).

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«Bouwman es un jugador muy importante para nosotros. Ha tenido un gran comienzo de temporada. Está listo para jugar y estamos muy contentos de que haya vuelto», afirmó el entrenador.

El Ajax se enfrentará al Hajduk Split este jueves a las 18:45 horas en su primer partido de la fase de liga de la Conference League. El encuentro se disputará en Croacia.