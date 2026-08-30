El Ajax reanuda este domingo la temporada en la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij con una visita al Telstar. El entrenador Míchel Sánchez ha dado a conocer la alineación para el duelo a domicilio, que comienza a las 16:45. Youri Baas, Youri Regeer y Lucas Rosa, titulares entre semana ante el FC Sion, no figuran en la convocatoria.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. Rosa es sustituido en el lateral derecho por Anton Gaaei. Aaron Bouwman y Dies Janse forman el eje de la defensa del conjunto visitante, con Caio Henrique como lateral izquierdo.

Youri Regeer está muy cerca de marcharse al Werder Bremen y ante el Telstar será sustituido por Jorthy Mokio. Davy Klaassen y Julian Brandt completan este domingo el centro del campo del Ajax.

Tolu Arokodare marcó dos veces ante el FC Sion y mantiene, por tanto, a Marcos Leonardo en el banquillo. Steven Berghuis, por la derecha, y Oscar Gloukh, por la izquierda, deben encargarse del suministro desde las bandas.

Alineación del Telstar: Koeman; Valk, Peersman, Soualhia; Alders, Rossen, Owusu, Hardeveld; Mendes, Brouwer; Seedorf.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Janse, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Gloukh.