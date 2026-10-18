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Rian Rosendaal
Traducido por

Míchel cambia bastante la alineación del Ajax en Groningen

FC Groningen vs Ajax
FC Groningen
Ajax
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Tres días después de la dolorosa derrota por 2-1 ante el Hajduk Split, el Ajax debe enfrentarse al FC Groningen. El entrenador Míchel Sánchez ya sabe qué once jugadores saltarán al campo a las 16:45. La alineación muestra que el técnico español ha introducido varios cambios.

Marc ter Stegen vuelve a ocupar la portería del Ajax. Lucas Rosa regresa al lateral derecho, por lo que Thilo Kehrer pasa al banquillo. Aaron Bouwman contará con Dies Janse a su lado en el centro de la defensa. Owen Wijndal sustituye a Joffre Torrents en el lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat y Davy Klaassen mantienen su puesto de titulares en el centro del campo del Ajax. Jorthy Mokio completa esa línea en el extremo norte del país.

Míchel opta por desplazar a Julian Brandt al extremo derecho, mientras que Oscar Gloukh recibe una nueva oportunidad en el extremo izquierdo. El a menudo criticado Marcos Leonardo será el delantero centro de los visitantes. 

Esto significa que Tolu Arokodare, Abdellah Ouazane, Youri Baas e Yves Bissouma, entre otros, comenzarán en el banquillo del Ajax. Hay ganas de revancha, ya que la semana pasada dejaron escapar puntos valiosos ante el NEC (1-1). 

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18 oct 2026

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Alineación del FC Groningen: Vaessen; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer; De Jonge, Clement; Van der Werff, Van Bergen, Ondrejka; Willumsson 

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo; Gloukh.

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