Bruno Fernandes estará en el banquillo del Manchester United el domingo por la tarde, según informa el fiable periodista Ben Jacobs. Según él, es una consecuencia de las declaraciones que Bruno hizo el pasado miércoles.

El Manchester United sufrió una dura derrota el miércoles por la noche en campo del Como, en la Liga de Campeones: 4-1. Tras el partido, Bruno Fernandes dirigió duras críticas al entrenador Michael Carrick.

«El cuerpo técnico decidió no presionar hombre a hombre, sino esperar y buscar la recuperación del balón. El problema es que, cuando das ese espacio a equipos así, les das confianza», comenzó diciendo Fernandes en TNT Sports.

«Eso le corresponde verlo al entrenador y al cuerpo técnico, no a mí. A veces, cuando estás bajo presión, tienes que ser más valiente, asumir el riesgo de presionar arriba y complicarle las cosas al rival. Como se vio ante el Como: su defensa central llegó incluso a marcarme en nuestro propio campo. Nosotros también tenemos que hacer eso como equipo, pero no lo conseguimos», concluyó el capitán del club.

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Posteriormente, en la rueda de prensa previa al duelo entre el Manchester United y el Bournemouth, Carrick no descartó dejar a Bruno Fernandes en el banquillo como castigo.

Aún no se sabe quién llevará el brazalete de capitán en lugar de Bruno Fernandes, aunque parece que será Harry Maguire. El inglés ya fue anteriormente el primer capitán del club.