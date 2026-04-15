Mexx Meerdink expresa sin rodeos su opinión sobre Troy Parrott, rival en el AZ

Mexx Meerdink volverá a tener una oportunidad el jueves con el AZ, que se medirá al Shakhtar Donetsk en la vuelta de cuartos de la Conference League. Leeroy Echteld ha tomado esta decisión pensando en la final de Copa del domingo ante el NEC, pues, en circunstancias normales, Meerdink cedería el puesto a Troy Parrott.

El miércoles, en la rueda de prensa previa al segundo duelo europeo ante el Shakhtar, Meerdink reconoció ser admirador de su rival irlandés. «Solo siento respeto por todo lo que hace y por lo que deja de hacer», declaró el delantero, según recoge Voetbal International.

«Todos somos deportistas y queremos jugar; ahora me toca esperar, y lo hago a mi manera», destaca el paciente Meerdink, ya recuperado de sus lesiones. «Tengo mucho respeto por cómo trabaja Troy».

Meerdink subraya que ve a Parrott más como un compañero que como un rival y que ambos delanteros se apoyan. «Claro, al cien por cien», afirma el delantero rubio.

Ser titular el jueves ante el Shakhtar le llena de alegría. «Es una gran oportunidad para demostrar mi valía», afirma el combativo Meerdink, consciente de que el AZ debe revertir el 3-0 de la ida.

El domingo ingresó ante el Heerenveen (3-0) y Parrott marcó; lo mismo sucedió en la ida en Cracovia.