En México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs Villarreal y a qué hora es?

El equipo de Zinedine Zidane necesita algo más que una victoria para lograr la hazaña en La Liga.

Fin de un ciclo. O de varios ciclos. Real Madrid afronta el partido contra el Villarreal con la sensación de que una etapa importante se acaba. Y es que Zinedine Zidane no continuará en el banquillo del cuadro merengue, al tiempo que Sergio Ramos y Marcelo también parecen tener los días contados en el club blanco.

Sin embargo, el conjunto de la capital española espera culminar La Liga de la mejor manera posible. A pesar de lo que ha sido la temporada, el Real Madrid todavía tiene posibilidades de consagrarse campeón si consigue una victoria ante el Submarino Amarillo que venga acompañada de un tropiezo del Atlético de Madrid.

La prueba no se presenta sencilla para el equipo de Zidane. El Villarreal ha hecho una gran temporada de la mano de Unai Emery, pero aún no tiene garantizada su presencia en las competiciones europeas que se disputarán en la 2021-22, por lo que necesita sumar de a tres para culminar por encima de Betis o Real Sociedad.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te ofrecemos las alternativas para no perderte ni un segundo del partido de la Jornada 38 de La Liga.

DÍA Y HORARIO DEL REAL MADRID VS VILLARREAL

El partido está programado para este sábado 22 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste (Quintana Roo). En el Noroeste (Baja California) comenzará a las 09:00 horas y en el Pacífico a las 10:00 (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

TRANSMISIÓN DEL REAL MADRID VS VILLARREAL

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2020-21, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Zidane.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1524 . Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Ramos, Miguel Gutiérrez; Modric, Casemiro, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

Villarreal (4-4-2): Sergio Asenjo; Mario Gaspar, Albiol/Funes Mori, Pau Torres, Alberto Moreno; Moi Gómez, Coquelin/Capoue, Parejo, Yéremi Pino; Bacca/Paco Alcácer y Gerard Moreno