En México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs Athletic de Bilbao y a qué hora es?

Los Merengues necesitan una victoria para seguir con vida en la pelea por el título de La Liga.

Real Madrid quedó eliminado de la Champions League y el ciclo de Zinedine Zidane vive sus últimas horas. Sin embargo, el Merengue todavía tiene posibilidades de salvar la temporada con la conquista de La Liga, un torneo que se ha puesto complicado para ellos tras los recientes tropiezos.

El cuadro de la capital española necesita conseguir una victoria en la complicada cancha de San Mamés, donde espera un Athletic de Bilbao que ya tiene gran experiencia en eso de amargarle la fiesta a los grandes del futbol español, como lo hizo en la Supercopa de España ante el Barcelona.

Los de Zidane necesitan una victoria, ya sea para alcanzar la punta en caso de un tropiezo de Atlético de Madrid contra Osasuna o simplemente para llegar con opciones a la última fecha. Los blancos no se quedaron sin margen de error y deberán sobreponerse a las bajas para seguir soñando.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te ofrecemos las alternativas para no perderte ni un segundo del partido de la Jornada 17 de La Liga.

DÍA Y HORARIO DEL REAL MADRID VS ATHLETIC DE BILBAO

El partido está programado para este domingo 16 de mayo a las 11:30 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste (Quintana Roo). En el Noroeste (Baja California) comenzará a las 09:30 horas y en el Pacífico a las 10:30 (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

TRANSMISIÓN DEL REAL MADRID VS ATHLETIC DE BILBAO

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2020-21, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Zidane.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1524 . Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Bilbao (1-4-4-2): Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Álex Berenguer, Dani García, Vencedor, Morcillo; Sancet e Iñaki Williams.

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Miguel Gutiérrez; Modric, Casemiro, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.