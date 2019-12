En México, ¿qué canal pasa Barcelona vs Real Madrid de la 2019-20 y a qué hora?

El cuadro Culé y el club Blanco miden fuerzas en partido pendiente correspondiente a la Jornada 10.

El y el se verán las caras por primera ocasión en la temporada 2019-2020 de La Liga cuando ambos conjuntes choquen en el Camp Nou, en un duelo que se reprogramó y postergó de la que era su fecha original.

Un encuentro que, como siempre, no sólo paraliza a , sino al mundo entero; incluyendo desde luego a , donde existen millones de fanáticos de parte de los dos equipos.

Contenidos:

Por eso, a continuación en Goal te traemos toda la información que debes de saber acerca del cotejo.

DÍA Y HORARIO DEL CLÁSICO

El enfrentamiento de Blaugranas y Merengues se lleva a cabo el miércoles 17 de diciembre del 2019 en punto de las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México. Es decir, a las 11:00 del Noroeste (Baja California), 12:00 del Pacífico (BCS, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora) y 14:00 del Sureste (Quintana Roo).

TRANSMISIÓN DEL CLÁSICO

La televisora encargada del mismo es, como en todo lo relativo a balompié español, Sky. En otras palabras, únicamente se emitirá en exclusiva por televisión cerrada y de paga dentro de la República. Si lo tienes contratado, los canales son el 1516 (HD) y 516.

¿CÓMO VER EL CLÁSICO EN INTERNET?

En caso de no contar con una TV a la mano, la otra opción es a través del celular vía la aplicación de Blue to Go Video Everywhere siempre y cuando estés suscrito a Sky. La app se encuentra disponible para smartphones o teléfonos intéligentes con sistema operativo Android e IOs igualmente. El streaming online no genera un costo adicional.