La leyenda argentina, Lionel Messi, ha zanjado su postura sobre su continuidad en su club, el Inter Miami estadounidense, según un informe periodístico.

El exjugador del Barcelona tiene la intención de permanecer en el Inter Miami hasta el final de su contrato en 2028, al menos, con la posibilidad de prolongar su estancia en Estados Unidos durante más tiempo, ante la ausencia de cualquier negociación sobre su regreso a su exclub, el Newell's Old Boys.

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El periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, afirmó este viernes que Messi no piensa en marcharse del Inter Miami, ni en fichar por el Newell's Old Boys en calidad de cedido, a pesar de los informes que lo han vinculado recientemente con un regreso a Argentina.

Romano añadió que el jugador y su familia se sienten muy felices en Miami, y que su atención está puesta en completar su contrato actual, con la posibilidad de estudiar su continuidad más allá de 2028 en un momento posterior.

El Inter Miami había anunciado, en octubre de 2025, la renovación del contrato de su capitán argentino hasta el final de la temporada 2028 en la liga estadounidense, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro a corto plazo.

Messi se incorporó al Inter Miami en el verano de 2023, tras su salida del Paris Saint-Germain, y su presencia contribuyó a aumentar el interés global por la liga estadounidense, además de liderar al equipo hacia la conquista de sus primeros títulos: la Leagues Cup en 2023 y, posteriormente, el Supporters' Shield de la liga estadounidense en 2024.

Las especulaciones sobre el regreso de Messi al Newell's Old Boys llegan dada su vinculación con el club en el que comenzó su carrera futbolística, ya que se unió a su academia en la ciudad de Rosario cuando tenía siete años, antes de abandonar Argentina rumbo al Barcelona a los 13 años.