Messi sigue sin entrenar con el grupo y peligra ante el Valencia

Tanto el rosarino como Luis Suárez continúan trabajando al margen y su presencia el sábado ante el Valencia está lejos de ser una realidad.

Leo Messi sigue sin tener confirmada su presencia ante el el próximo sábado. El rosarino sigue trabajando al margen del grupo y tampoco saltó al campo de entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la sesión del martes, tras los días libres que Ernesto Valverde había concedido a los jugadores que no han acudido a la convocatoria internacional con sus selecciones. Sin embargo, y a pesar de que el objetivo era que Messi estuviera listo para jugar su primer partido esta temporada ante el Valencia las perspectivas no son favorables.

El 'diez' todavía no ha disputado un solo minuto oficial esta temporada pero tampoco ha podido vestirse de corto durante la pretemporada. No participó en el trofeo Joan Gamper el pasado 4 de agosto al acabarse de incorporar hacía apenas unas horas antes y el día después los servicios médicos informaron de una lesión en el sóleo de la que no se especificaba período de recuperación. Pero Messi se perdió el arranque en San Mamés y tampoco pudo estar ni ante el ni en la visita al porque las molestias no remitían a pesar de que en alguna ocasión llegó a entrenar con el grupo.

Pero se resintió antes de la visita a El Sadar y desde entonces no ha dejado de trabajar para estar listo para reaparecer ante el Valencia, una posibilidad remota a día de hoy teniendo en cuenta que ni siquiera tiene ritmo de competición. También Luis Suárez, lesionado en San Mamés, sigue al margen del grupo desde entonces sin que haya trabajado con normalidad un solo día. Quedan tres entrenamientos antes de que el reciba al conjunto 'ché', que le ganó la final de la hace poco menos de tres meses y Valverde sigue sin tener nada claro poder contar tanto con Messi como con el uruguayo.