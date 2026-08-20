Lionel Messi marcó para Inter Miami en la madrugada del miércoles al jueves. El mediapunta, de 39 años, dedicó el gol a su padre Jorge, que falleció recientemente a los 68 años tras una enfermedad.

Messi firmó de bella manera el 1-2 en la primera parte del partido a domicilio ante Philadelphia Union (2-2) en la Conferencia Este de la MLS. Tras el gol, la estrella de Inter Miami dirigió dos dedos hacia el cielo, como homenaje a su padre fallecido.

El delantero argentino expresó dudas sobre su futuro como jugador tras la muerte de Jorge Messi. ''No sé qué hacer sin ti. Siempre me he dedicado únicamente al fútbol y ahora hay dudas sobre si voy a seguir haciéndolo durante mucho más tiempo.''

''Fuiste mi gran apoyo desde el principio y ya faltaba tan poco para el final. ¿Por qué no pudiste aguantar un poco más, para que pudiéramos terminarlo juntos?'', se preguntó el afligido Messi en su cuenta de Instagram.

Messi también se vio involucrado en un altercado. Durante una discusión, propinó un golpe a Quinn Sullivan, tras lo cual ambos jugadores se quedaron unos instantes frente a frente.

Inter Miami no logró mantener la ventaja de 1-2 y tuvo que conformarse con un empate 2-2 en Philadelphia. Muy cerca del final del tiempo añadido, la joven promesa Cavan Sullivan, ya atado por el Manchester City, del equipo local, y Yannick Bright, de los visitantes, vieron la roja tras un altercado.

Messi y compañía ocupan la segunda plaza de la Conferencia Este de la MLS, con una desventaja de siete puntos respecto al líder Nashville. El líder de la clasificación ganó la semana pasada por 4-1 a Inter Miami.