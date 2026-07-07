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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Messi lo falló... Una decisión arbitral zanja la polémica sobre el penalti de Argentina ante Egipto

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
L. Messi
H. Hassan
Argentina
Egipto
EE. UU.

Los egipcios se opusieron rotundamente a ello

  En los octavos de final del Mundial 2026, Egipto-Argentina vivió una jugada polémica: penalti a favor de la Albiceleste en el 19’.

El árbitro señaló la pena máxima tras un choque entre el extremo egipcio Haitham Hassan y el argentino Tagliafico dentro del área.

El árbitro francés François Litxer señaló el penalti a favor de Argentina, pese a las protestas egipcias. Lionel Messi lo lanzó en el 21, pero el portero egipcio Mustafa Shubair lo detuvo.

La cuenta Archivo Far consultó en X: «¿Penalti de Haitham a Tagliafico?».

Y añadió: «Sí, es un penalti válido... El jugador argentino llegó primero al balón y lo tocó, tras lo cual el extremo egipcio lo derribó de forma evidente».

Concluyó: «Un penalti totalmente válido que el árbitro François Litxer pitó directamente desde el terreno de juego».



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