Messi explica por qué lloró tras la victoria ante Egipto

Lionel Messi, capitán de Argentina, explicó por qué lloró tras vencer a Egipto el martes en octavos del Mundial 2026.
La Albiceleste remontó un 2-0 en contra y marcó tres goles en los últimos minutos para avanzar a cuartos.
Messi falló un penalti en la primera parte, detenido por el portero egipcio Mustafa Shubair, pero asistió en el primer gol y marcó el segundo.
Tras la victoria in extremis, Messi lloró y explicó: «Me sentí muy frustrado y angustiado por haber fallado el penalti otra vez».
Y añadió, según recoge el diario «Mundo Deportivo»: «Si lo hubiera marcado en ese momento, el partido habría tomado otro rumbo».
«Me sentí aliviado tras remontar; estábamos haciendo un buen partido y, aunque creamos ocasiones claras, el portero mostró una destreza asombrosa».
Argentina superó de nuevo un obstáculo complicado, similar al de Cabo Verde en la ronda de 32, y Messi añadió: «Esto refleja orgullo y determinación; estoy muy orgulloso».
Y añadió: «La remontada fue muy emotiva; volvimos a sufrir mucho, pero así es el Mundial, donde todos los partidos son así».
La selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza en cuartos de final la madrugada del domingo.