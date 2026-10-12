El club Eldense anunció el nombramiento del abogado Pablo García Montañés como nuevo presidente de la entidad, tras la reciente adquisición del club por parte de la estrella argentina Lionel Messi, con la continuidad de Mario Rosas en el cargo de director general, según la estructura directiva que el club dio a conocer el lunes.

Según el diario español "Marca", el periodista alicantino Marcelo Méndez Mingot asumió el cargo de vicepresidente, mientras que el arquitecto Fernando Valderrama, también natural de la ciudad de Alicante, se incorporó al consejo de administración del club, de acuerdo con lo publicado en la página oficial del Eldense.

García Montañés, que ocupa el puesto de secretario en el banco Andbank, se encargará de representar al club a nivel institucional y ya ha aparecido en el palco de honor durante los últimos partidos. No obstante, Rosas, exfutbolista, seguirá dirigiendo las tareas ejecutivas del día a día del club.

Tres figuras destacadas

El plan consiste en que Mario Rosas, Víctor Lafuente como director deportivo y Javi Calleja como director técnico sean los rostros visibles del club y hablen en su nombre de forma habitual, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades.

Alfonso Nebot, director de la oficina de gestión del patrimonio familiar de Lionel Messi, continuará en su actual cargo, sin tener ninguna vinculación con el Eldense.







