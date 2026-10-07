Messi a su amigo: Echaré de menos marcarte goles

El guardameta argentino Juan Musso reveló el curioso mensaje que le escribió Lionel Messi en su camiseta, en la noche de despedida del capitán de la selección argentina.

Messi le escribió a su compañero de selección: "Voy a extrañar meterte goles y que te enojes".

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Musso, guardameta del Atlético de Madrid, publicó la foto de la dedicatoria en su cuenta de Instagram y se despidió de Messi con dos palabras: "Gracias eternas". Dirigió esas mismas dos palabras a su compañero Nicolás Otamendi, quien también fue convocado para el partido de despedida.

La Pulga disputó su último partido con la selección argentina ante Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires, ayer martes, en un encuentro amistoso que la Asociación Argentina organizó especialmente en su honor.

Messi había anunciado su retiro del fútbol internacional el 31 de agosto, mientras que el presidente de la Asociación Argentina, Claudio Tapia, invitó a todos los campeones del mundo de 2022 a asistir a la despedida. Dijo: "Decidimos invitar al mejor jugador del mundo, símbolo de nuestra selección, nuestro capitán Lionel Andrés Messi, para que tenga la despedida que verdaderamente se merece".

Antes del encuentro, Messi apareció en un video publicado por Adidas, en el que dijo: "Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida".

Así cayó el telón sobre una trayectoria internacional que comenzó el 17 de agosto de 2005 con un partido amistoso ante Hungría y que se prolongó durante 21 años. Messi se coronó campeón del Mundial de Qatar 2022, de la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022.



