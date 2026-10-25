La jugada entre Joao Cancelo y el marfileño Diomandé, jugador del Real Madrid, generó polémica durante el Clásico ante el Barcelona, después de que este último sufriera un fuerte contacto en la pantorrilla con los tacos de la bota del lateral portugués, sin que la jugada fuera revisada por el videoarbitraje "VAR".

El diario español "As" señaló que el incidente ocurrió en el minuto 57, cuando Cancelo golpeó la pierna de Diomandé con los tacos de su bota durante la entrada, en una jugada que puso de manifiesto la dureza del contacto entre los jugadores.

El portal "Defensa Central" añadió que el jugador marfileño se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante un minuto tras el incidente, antes de que el partido se reanudara sin que la jugada fuera revisada mediante el videoarbitraje.

La jugada reavivó la polémica en torno a las decisiones arbitrales en el Clásico, especialmente por la falta de intervención del videoarbitraje para examinar el contacto, en un encuentro marcado por la igualdad y la tensión entre el Barcelona y el Real Madrid.

Por su parte, el portal "Archivo VAR" comentó la jugada, considerando que Cancelo tocó la pierna de su rival con el talón sin emplear una fuerza excesiva, pero que le provocó un arañazo en la parte trasera de la pierna, señalando que Martínez Munuera, árbitro del partido, cometió un grave error al no mostrar la tarjeta amarilla.