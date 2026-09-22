El exárbitro portugués Bruno Paixão reveló su opinión sobre la polémica surgida en torno a los sucesos del derbi entre el Real Madrid y su anfitrión, el Atlético de Madrid, en LaLiga.

El Real Madrid perdió el partido, disputado en el estadio "Riyadh Air Metropolitano" el pasado domingo, en la cima de la séptima jornada, pero la indignación se apoderó del club blanco por lo que calificó de "injusticia arbitral" por parte del colegiado español Ortiz Arias.

Tres jugadas polémicas

El partido registró tres jugadas arbitrales polémicas. La primera fue la entrada de Cristian Romero, defensa del Atlético de Madrid, sobre la rodilla de Jude Bellingham, organizador del juego del Real Madrid.

En esta jugada, el árbitro mostró en un principio la tarjeta amarilla a Bellingham, antes de acudir a la sala del VAR por su error al identificar al jugador, para transformar su decisión en una tarjeta amarilla para Romero, sin mostrar la tarjeta roja.

En la segunda jugada, Fede Valverde, estrella del centro del campo del Real Madrid, sufrió un pisotón por una entrada violenta de Kang-in Lee, jugador del Atlético de Madrid, pero el árbitro no mostró ninguna tarjeta en esta jugada.

La tercera jugada llegó cuando Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, derribó a Giuliano Simeone, jugador del equipo local, dentro del área. En un principio el árbitro señaló penalti, pero añadió la tarjeta roja tras acudir a su compañero en la sala del VAR.

Gran indignación blanca

Tras el partido, el Real Madrid expresó su indignación por las decisiones del árbitro español, que dirigía el derbi por primera vez. Esta indignación llegó a través de las declaraciones del entrenador José Mourinho en la rueda de prensa, del canal del club, y también del comunicado oficial emitido por la directiva del club.

Mourinho apareció en la rueda de prensa portando dos imágenes que mostraban la entrada de Romero y de Kang-in Lee contra Bellingham y Valverde, y lanzó un ataque violento contra el árbitro.

El entrenador portugués dijo: "Está claro que estos dos errores merecían dos tarjetas rojas. El partido debería haber sido de 11 jugadores contra 9 durante 50 minutos, pero en lugar de eso fue de 11 contra 10 en nuestra contra".

Y añadió: "El señor Trujillo, el árbitro del VAR, que no llamó al árbitro para revisar el caso de la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid".

Mourinho prosiguió: "Miren solo la temporada pasada, en muchos partidos ante el Real Madrid. En cuanto al pobre árbitro Ortiz, está claro que no puede manejar la presión en partidos de este tipo".

Por su parte, el canal del Real Madrid consideró que la entrada de Romero sobre Bellingham merecía tarjeta roja directa, antes de criticar que Ortiz Arias se limitara a mostrar la tarjeta amarilla, y dijo tras ver la repetición: "Qué vergüenza, qué inmundicia, ¿tarjeta amarilla para Romero?".

Las críticas del canal no se detuvieron en este incidente, ya que volvió a la entrada de Kang-in Lee sobre Valverde, considerando que el jugador del Atlético también merecía la expulsión, lo que le llevó a afirmar que el equipo debía haber terminado el partido con 9 jugadores, en referencia a los dos incidentes objeto de polémica.

El Real Madrid dijo en su comunicado oficial: "Perdimos un derbi en el estadio Metropolitano marcado por decisiones arbitrales catastróficas de Ortiz Arias, que no expulsó a Cuti Romero en la primera parte por su pisotón sobre la rodilla de Bellingham, pese a revisar la jugada en la pantalla del VAR, ni a Kang-in Lee por su pisotón sobre el tobillo izquierdo de Valverde. Ambas decisiones fueron determinantes, y el partido se decidió finalmente en la segunda parte a favor del Atlético de Madrid".

¿Qué dijo Paixão sobre los tres casos?

Por su parte, Bruno Paixão dijo, en declaraciones exclusivas a Kooora, respecto al incidente de Bellingham y Romero: "En realidad, el jugador del Atlético de Madrid hizo una entrada con fuerza con su pie derecho contra el rival, y podría haber provocado una lesión grave en la rodilla".

Y añadió: "El árbitro aquí se equivocó, merece una tarjeta roja, y no amarilla".

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El exárbitro portugués prosiguió sobre la jugada de Valverde y Kang-in Lee: "En mi opinión, el jugador del Atlético cometió una falta, y el caso se eleva a juego violento que exige la expulsión".

Y continuó: "Puso su pie con fuerza y violencia sobre la pierna del jugador del Real Madrid. Merece tarjeta roja. Y el árbitro del VAR debería haber pedido al árbitro que fuera a revisar el vídeo para cambiar su decisión y mostrar la tarjeta roja".

En cuanto al penalti del Atlético y la expulsión de Huijsen, comentó: "Las imágenes son claras. La decisión es correcta: penalti y tarjeta roja. El defensa agarró al delantero, que controlaba el balón y estaba de cara a la portería".

¿Es merecida la sanción al árbitro?

Como consecuencia de los sucesos del derbi, informes periodísticos españoles señalaron que el comité de árbitros reconoció los errores del colegiado en el partido, indicando que gestionó de forma equivocada las jugadas más destacadas.

Los informes apuntaron a que el comité sancionará al árbitro apartándolo de la dirección de cualquier partido en las jornadas octava y novena de LaLiga, como mínimo.

Al ser preguntado sobre si consideraba merecida la sanción, Paixão respondió: "El deporte profesional se basa fundamentalmente en el rendimiento. Si ofreces un buen rendimiento, obtienes la oportunidad de dirigir otro partido, y cuando tu nivel de rendimiento baja de los criterios de evaluación, quedas apartado. Así funcionan las cosas para los árbitros, los jugadores, los cuerpos médicos y demás".

Y añadió: "Desde este punto de vista, considero la sanción una decisión natural en un entorno que exige altos niveles de rendimiento y se caracteriza por una fuerte competitividad".

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¿Quién es Bruno Paixão?

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Bruno Paixão, nacido en 1974, es uno de los exárbitros portugueses más destacados, ya que a lo largo de su carrera dirigió partidos en varias competiciones prominentes, entre ellas la liga portuguesa, además de diferentes torneos europeos.

La carrera de Paixão con el arbitraje comenzó en 1990 y se extendió hasta 2018, y disputó su primer partido en la Primera División portuguesa en 1997, antes de imponer su nombre en el ámbito local y continental.

El árbitro portugués obtuvo la insignia internacional entre los años 2004 y 2012, y también estuvo clasificado entre los árbitros de la Primera Categoría de la UEFA durante la temporada 2012-2013, participando a lo largo de su carrera en la dirección de partidos en distintas competiciones locales e internacionales.

Paixão trabajó fuera de los terrenos de juego como ingeniero en el ámbito de la producción industrial, y compaginó su trayectoria profesional con su largo trabajo en el arbitraje.

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