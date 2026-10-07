"Merece un final diferente": Modric defiende a Cristiano tras su crisis con Jesús

Luka Modric, leyenda de Croacia, se pronunció sobre la crisis de su excompañero Cristiano Ronaldo con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus.

Luka Modric no se mostró ajeno a la influencia de la tensa situación entre Cristiano y Jesus, que ha generado una gran polémica en los últimos días.

En sus declaraciones desde la zona mixta tras la derrota de Croacia por 2-1 ante España en la Liga de Naciones de la UEFA, el excompañero de Ronaldo en el Real Madrid lamentó que la trayectoria internacional de la estrella portuguesa haya llegado a esta etapa.

El astro croata declaró, según el portal "Foot Mercato": "Es lamentable ver lo que le ocurre a Cristiano en su país, pero creo que encontrarán una solución".

Modric reconoció que no conoce los detalles de la disputa que provocó esta crisis.

Y añadió Luka: "Cristiano es el mejor jugador de la historia de Portugal y merece un final diferente con la selección nacional".

Estas declaraciones llegan después de que Ronaldo diera su versión de los hechos ayer martes, en relación con su repentina salida de la concentración de la selección portuguesa la semana pasada.

El capitán, de 41 años, acusa al entrenador Jorge Jesus de no haber cumplido en dos ocasiones sus compromisos con él.

Y mientras pidió disculpas a sus compañeros de equipo y aceptó la posibilidad de que la federación le imponga sanciones, insistió en que no tiene intención de retirarse del fútbol internacional y en que sigue estando disponible para representar a Portugal.