El mercado de pases de la Selección argentina: Ajax le puso precio a Tagliafico

Todos los rumores acerca de los posibles movimientos de los jugadores de la Albiceleste de cara a la próxima temporada.

AJAX LE PUSO PRECIO A TAGLIAFICO

Hace exactamente un año, en mayo del 2019, Nicolás Tagliafico anunciaba públicamente que había decidido continuar una temporada más en el , pese a las numerosas ofertas que le habían llegado. Ahora, en medio de la cuarentena en casi todo el mundo, y mientras surgen rumores de mercado todos los días, el equipo holandés le puso precio al argentino: 25 millones de euros. El ex Independiente, que tiene contrato hasta 2022, es uno de los laterales de moda en Europa tras el buen rendimiento que mantuvo desde su desembarco en 2017, actuaciones que le han valido para que clubes como el , y se fijen en él y lo busquen de cara a la ventana de transferencias que se viene.

LAUTARO, EL GRAN OBJETIVO CULÉ

Lautaro Martínez es el protagonista de una de las novelas de mercado más atrapantes de esta cuarentena. está hace meses tras los pasos del delantero argentino, pero el Inter no piensa dejarlo salir a cualquier precio. No obstante, si no se incluyen otros jugadores en la operación, el equipo catalán difícilmente pueda comprar a Lautaro pagando los 111 millones de euros de su cláusula de rescisión. De hecho, a finales de abril, el técnico culé, Quique Setién, admitió en declaraciones a Onda Cero: "Esta pandemia va a condicionar muchas cosas porque la situación de los clubes económicamente será complicada. No soy pesimista ni optimista con Lautaro. Lautaro me gusta, como me gustan los grandes futbolistas, pero no me hago ilusiones con ninguno".

¿LA HORA DE DAR EL SALTO?

“Todos los jugadores de Boca son transferibles mientras haya una propuesta formal que le convenga a la institución. Y si viene una propuesta importante por Esteban Andrada, él merece dar un paso adelante y dejar una buena imagen como la dejó en Boca, pero siempre y cuando sea importante para el club y que sea de crecimiento para el jugador", admitió recientemente Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol xeneize, en declaraciones a Fox Sports. El arquero de la Selección argentina sonó en distintas oportunidades en clubes como , PSG y Milan, por lo que nadie descarta en Boca que en el mercado de pases que se viene llegue una oferta seria desde Europa.