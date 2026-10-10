Mbappé y Vinicius: un dolor de cabeza crónico que persigue a Mourinho en el Real Madrid

El Real Madrid afronta un gran desafío que se resume en el dilema de la dupla formada por Kylian Mbappé y Vinicius Junior, y que constituye el mayor reto para el técnico José Mourinho en su segunda etapa.

Según el diario británico The Athletic, el Real Madrid se encontraba en la cima del fútbol mundial hace poco más de dos años, tras conquistar el título de la Liga de Campeones de Europa por decimoquinta vez en su historia, ampliando su récord, y luego logró, después de intentos fallidos que se prolongaron durante años, fichar a Kylian Mbappé de forma gratuita procedente del París Saint-Germain.

Y parecía que añadir a uno de los mejores jugadores del mundo al mejor equipo de Europa representaba una garantía para la continuidad del éxito del club en el futuro.

Vinicius Junior era el principal candidato a ganar el Balón de Oro aquel año, antes de que el galardón recayera en Rodri, jugador del Manchester City, en una decisión que irritó enormemente al Real Madrid, mientras que Jude Bellingham firmó una primera temporada excepcional al marcar 23 goles, después de convertirse en el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco.

El club, su afición y los medios de comunicación se dejaron llevar por los sueños y las expectativas sobre el potencial que podría alcanzar el proyecto más reciente de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, basado en reunir a estrellas mundiales.

Pero la realidad resultó ser completamente distinta, ya que el Real Madrid no conquistó ningún título importante durante las dos últimas temporadas, pasaron por su banquillo cuatro entrenadores e incluso el club convocó unas elecciones presidenciales anticipadas y sorprendentes el pasado junio.

Y pese a que el Real Madrid no dudó durante este periodo en echar la culpa a las decisiones arbitrales, surgieron críticas entre bastidores por la falta del espíritu requerido en el equipo, la necesidad de un centrocampista creativo tras la marcha de Toni Kroos en 2024 y de Luka Modric en 2025, además de la ausencia de compenetración entre las estrellas.

Y en ningún aspecto se manifestó esta disfunción con tanta claridad como en el fracaso de Kylian Mbappé y Vinicius Junior a la hora de formar una dupla compenetrada sobre el césped.

Una de las fuentes, que acostumbraba a estar presente en la ciudad deportiva de Valdebebas durante los últimos años, afirmó: "Es un problema que tiene que ver con el fútbol y con el ego, pero en primer lugar es un problema futbolístico".

En el mismo sentido, un integrante del cuerpo técnico del Real Madrid durante los últimos años considera que "el problema no se resolverá hasta que se marche uno de los jugadores, ya sea Vinicius o Mbappé". Como todas las personas cuyas opiniones se recabaron para este reportaje, estos hablaron bajo la condición de no revelar sus identidades para preservar sus relaciones.

Las razones del gran dilema

Con el Real Madrid distanciado a seis puntos del Barcelona en LaLiga y con el primer Clásico de la temporada a la vuelta de la esquina, previsto para el 25 de octubre, el diario explica las razones por las que este dilema se considera el mayor reto para José Mourinho hasta ahora en su segunda etapa en el estadio Santiago Bernabéu, y cómo lo está afrontando.

Mourinho asumió la responsabilidad en un vestuario que vivió una situación de caos durante la temporada pasada, que alcanzó su punto álgido con un enfrentamiento en su interior entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Y la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid por 1-2, antes del parón internacional que se prolongó durante tres semanas, provocó rumores en España sobre el resurgimiento de tensiones internas entre bastidores.

Pero varias fuentes en Valdebebas, próximas a Mourinho y a los jugadores, negaron la veracidad de estas informaciones.

Las fuentes reconocieron que hay margen para mejorar la situación, advirtiendo de que un descenso en los resultados podría provocar un deterioro del ambiente, pero aseguraron que el estado anímico y las relaciones personales dentro del vestuario son mejores de lo que eran la temporada pasada.

Una fuente próxima a Mourinho afirmó: "El equipo necesita defender mejor y aumentar su eficacia ofensiva, y en eso se centró Mourinho durante el parón, buscando soluciones internas y tácticas para corregir las carencias del equipo".

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El bajón de Vinicius

Mbappé y Vinicius Junior no lograron marcar durante la derrota ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.

Mbappé ha marcado ocho goles y ha dado dos asistencias en los ocho partidos que ha disputado el Real Madrid hasta ahora, pero no marcó en los dos partidos de derrota, y además falló un penalti durante la otra derrota, ante el Real Betis.

En cambio, Vinicius Junior solo ha marcado un gol y ha dado tres asistencias en ocho partidos, algo que genera inquietud dentro del club.

Personas próximas a Mourinho aseguraron que no ha pensado seriamente en dejar al delantero brasileño fuera del once titular, pese a las informaciones que apuntaban lo contrario en los medios de comunicación españoles.

El bajón de la eficacia goleadora de Vinicius Junior suscitó varias teorías a través de las redes sociales durante el último parón internacional, algunas de las cuales llegaron a los medios de comunicación españoles.

Algunas de estas especulaciones sostenían que el hecho de que el jugador se sometiera recientemente a una cirugía estética en el mentón podría afectar a su rendimiento, pese a que no existe prueba alguna que respalde esta afirmación.

Ni el Real Madrid ni los representantes de Vinicius Junior respondieron a las consultas del diario The Athletic sobre este asunto.

El jugador, de 26 años, definía bien las ocasiones al final de la temporada pasada, pero ha bajado algo con el inicio de la temporada actual.

La postura de Mourinho

Fuera del césped, ambos jugadores han sido objeto de escrutinio y críticas, ya que unas imágenes recientes de Mbappé montando en bicicleta durante su periodo de recuperación de una lesión de rodilla, mientras pasaba sus vacaciones en Suiza, generaron polémica en las redes sociales, sobre todo porque Mourinho había declarado en una entrevista anterior que prefería que sus jugadores no usaran la bicicleta en su tiempo libre.

Pero el técnico portugués no se mostró preocupado, ya que el paseo de Mbappé se consideró seguro y tranquilo.

Mourinho abordó este asunto durante la rueda de prensa del viernes, calificando de "ridícula" la polémica suscitada en torno a Mbappé durante el parón internacional, y responsabilizando a los medios de comunicación de haber avivado la cuestión, además de confirmar que el capitán de la selección de Francia sería titular en el partido de hoy ante el Villarreal. Y no es la primera vez que Mbappé provoca el enfado de la afición por sus viajes durante el periodo de recuperación de una lesión. Dentro del vestuario y entre los trabajadores de la ciudad deportiva de Valdebebas, se vieron con malos ojos algunas conductas del jugador, de 27 años, entre ellas su viaje a Italia con su pareja el pasado mayo, tras sufrir una lesión en el isquiotibial.

Y sobre el césped, parece evidente que ambos jugadores tienen dificultades para rendir a su mejor nivel cuando juegan juntos.

Ninguno de los dos se acercó a su nivel habitual durante el partido del derbi, en el que se difundieron por las redes sociales sus mapas de desplazamientos, después de que mostraran su posicionamiento reiterado en los mismos espacios en la banda izquierda del campo.

Asimismo, el mapa de pases del Real Madrid durante aquel partido, elaborado por el diario The Athletic, confirma lo mismo. Y Mourinho trabaja con ahínco para empujar a los dos delanteros estrella a aprovechar espacios diferentes al lanzar los contraataques.

La maldición de la banda izquierda

Pero es evidente que ambos prefieren atacar por la banda izquierda, algo que muestran los mapas de toques de balón de los jugadores durante el juego abierto en LaLiga desde la temporada 2023-2024, teniendo en cuenta que Mbappé se incorporó al Real Madrid la temporada siguiente.

Y quizá eso explique las declaraciones de un exintegrante del cuerpo técnico, que consideró que corregir la situación requiere la marcha de uno de los dos astros.

Otro integrante del cuerpo técnico de uno de los anteriores entrenadores del Real Madrid coincide con esta opinión, y añade: "O se produce un cambio estructural, o los dos jugadores serán incapaces de evolucionar". Y continuó: "El equipo cuenta con mucho talento capaz de generar juego, pero es imposible mantener el equilibrio defensivo cuando solo defienden ocho jugadores, dado el escaso aporte defensivo de Mbappé y Vinicius Junior. Además, organizar el ataque se vuelve algo sumamente difícil cuando tus mejores jugadores siempre se precipitan a acelerar el juego y a buscar los mismos espacios".

Con todo, se ha producido un ligero cambio en la faceta defensiva de los jugadores. En los últimos años, el Real Madrid se apoyó en un sistema 4-4-2, lo que hacía a Mbappé y a Vinicius Junior más vulnerables a la presión, y evidenciaba con claridad la escasa contribución de ambos a las tareas defensivas.

En cambio, el equipo de Mourinho defiende actualmente con un 4-2-3-1 compacto, que no exige demasiado esfuerzo defensivo a sus delanteros estrella, pues lo único que se les pide es proteger los espacios y mantener la forma del equipo. Una fuente conocedora de la forma de pensar de Mourinho afirmó: "La idea de Mourinho consiste en encontrar una manera de lograr el equilibrio táctico, de modo que ambos jugadores contribuyan a la defensa sin desgastar su energía más de la cuenta, para garantizar que conserven la agudeza y la eficacia en el último tercio del campo".

Y pese a haber probado estrategias diferentes, los entrenadores que precedieron a Mourinho, a saber, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, no lograron encontrar la manera adecuada de extraer lo mejor de los dos astros. Ancelotti se aferró a una línea ofensiva repleta de estrellas, que incluía a Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Rodrygo, mientras que Alonso eligió al astro francés como líder de su proyecto, y entró en desavenencias con Vinicius Junior y Bellingham.

En cuanto a Arbeloa, trató de recuperar la confianza de Vinicius Junior y Bellingham, pero perdió a Mbappé a cambio. Y todas las fuentes consultadas coinciden en que la relación entre Mbappé y Vinicius Junior es buena fuera del césped.

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La relación de Mbappé y Vinicius fuera del césped

Una fuente en Valdebebas describió la situación diciendo: "Se llevan bien, pero no se compenetran dentro del campo".

Una persona próxima a uno de los jugadores, que mantiene una relación muy buena con Mbappé y Vinicius Junior, aclaró: "No es que no se lleven bien o se odien", pero añadió: "Se comparan el uno con el otro en todo, y si uno no defiende, el otro tampoco lo hará".

La misma fuente señaló la posibilidad de que Vinicius Junior se sienta molesto por la forma en que el club ayuda a Mbappé en su campaña por ganar el Balón de Oro.

Y dijo: "Se dieron cuenta de ello dentro del vestuario y hablaron del tema, y creen que el premio irá a parar a Mbappé. El Real Madrid está haciendo enormes esfuerzos para apoyarlo". Mourinho y los miembros de su cuerpo técnico consideran que Mbappé y Vinicius Junior son dos delanteros capaces de decidir los partidos, lo que explica que el técnico portugués suela empeñarse en mantenerlos sobre el césped el mayor tiempo posible.

Pero sigue en pie la pregunta: ¿logrará Mourinho conseguir aquello que no pudieron todos los entrenadores que han dirigido al Real Madrid recientemente? El éxito del actual proyecto del Real Madrid puede depender de su capacidad para resolver este dilema.



