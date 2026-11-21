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La sociedad ofensiva entre Kylian Mbappé y Jude Bellingham volvió a hacerse notar en el Real Madrid, después de que el dúo contribuyera a meter de nuevo al conjunto blanco en el partido ante el Celta de Vigo, en el encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga.

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El Real Madrid perdía por un gol a cero cuando Bellingham logró el empate en el minuto 66, aprovechando una asistencia de Mbappé desde la frontal del área, para devolver al conjunto blanco al partido tras un periodo de intentos en busca de igualar el marcador.

El gol de Bellingham llegó instantes después de una acción que pudo complicar aún más la tarea de los locales, ya que el portero Thibaut Courtois tuvo que intervenir para evitar el segundo tanto apenas 35 segundos antes del empate, según los detalles recogidos por la cuenta estadística española Mister Chip.

La importancia del gol no se limitó a restablecer la igualada, sino que los números confirmaron el peso que tienen Mbappé y Bellingham en la generación de goles del otro, después de que Mister Chip revelara que ambos encabezan dos listas recíprocas relacionadas con las asistencias en LaLiga.

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El experto en estadística explicó que Mbappé encabeza la lista de jugadores que más goles le han dado a Bellingham en LaLiga, con 3 asistencias, la misma cifra que el brasileño Rodrygo, por lo que ambos comparten el primer puesto entre los asistentes del astro inglés en la competición.

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En sentido contrario, Bellingham lidera la lista de jugadores que más asistencias han dado a Mbappé en LaLiga: el francés ha marcado 3 goles tras pases del inglés, la misma cifra que el brasileño Vinícius Júnior, que también ha firmado ese número de asistencias para su compañero francés.

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Mbappé estuvo cerca de marcar él mismo en este partido, cuando se encargó de lanzar un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 39, pero mandó el balón por encima del larguero, en una imagen inédita para la estrella francesa, ya que es la primera vez que lanza un penalti fuera de la portería desde su llegada al conjunto merengue procedente del París Saint-Germain.

El Real Madrid logró imponerse con apuros por 2-1 gracias al gol de Bellingham y al zarpazo del nuevo goleador Carlos Espí (min. 85), que mantuvo su costumbre de rescatar al conjunto merengue en los minutos finales y recompensó a su entrenador, José Mourinho, que confía en su capacidad para influir en el resultado pese a jugar pocos minutos saliendo desde el banquillo.

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El Real Madrid siguió presionando a su eterno rival, el Barcelona, al igualarlo a puntos (33 cada uno), antes de que el conjunto azulgrana dispute su partido de la misma jornada mañana domingo por la tarde ante el Villarreal.

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