Mbappé responde a su manera a la polémica de París y revela la evolución de su lesión

Después de que su viaje a París junto a su pareja Ester Expósito desatara una amplia polémica entre la afición del Real Madrid, Kylian Mbappé quiso aclarar la situación a su manera, al revelar las últimas novedades sobre su recuperación de la lesión de rodilla que sufrió con la selección de Francia.

Mbappé se lesionó durante el partido ante Turquía, tras sufrir una hiperextensión en la parte posterior de su rodilla izquierda, por lo que regresó a Madrid para iniciar su programa de tratamiento y rehabilitación.

Sin embargo, el viaje del delantero francés a París y su aparición en una discoteca junto a Expósito provocaron el malestar de un sector de la afición del Real Madrid, que se preguntó por qué se ausentó del centro de Valdebebas durante el periodo de recuperación.

El club aclaró que Mbappé contaba con un permiso previo para viajar y que siguió realizando su programa de rehabilitación en la capital francesa, pese a que la polémica en torno al asunto continúa, según informó el diario español Mundo Deportivo.

Con el aumento de las críticas, Mbappé publicó en sus cuentas de redes sociales imágenes de sus entrenamientos de rehabilitación, en las que aparece corriendo en la cinta y utilizando la bicicleta, como señal del avance de su proceso de recuperación.

Según los indicios actuales, Mbappé podría estar listo para volver ante el Villarreal el 10 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, aunque su participación en el partido no está decidida de forma definitiva, con la posibilidad de aplazar su regreso al duelo frente a la Roma en la Liga de Campeones el 14 de octubre.







