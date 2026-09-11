Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, reveló su postura sobre el apodo de "dictador" que algunos aficionados le atribuyen a través de las redes sociales, asegurando que el asunto puede parecer gracioso en ocasiones, pero que tiene un lado menos divertido por la asociación de ese calificativo con personajes que causaron grandes daños a lo largo de la historia.

Mbappé continuó su declaración en la entrevista que concedió a la revista "France Football", de la que la publicación francesa va difundiendo extractos de forma sucesiva, donde el jugador habló sobre el apodo que algunos seguidores le atribuyen a través de las redes sociales.

Mbappé afirmó: "El asunto es en parte gracioso, porque da la impresión de que para algunas personas es solo una broma. Pero también tiene un lado menos divertido, porque conocemos el daño que este tipo de personas ha causado a lo largo de la historia".

Y añadió: "Que se me compare con personas que matan a otros, o que causaron la desdicha de millones y millones de personas... No creo que en mi vida haya hecho algo parecido en absoluto".

Y prosiguió: "Hay una mezcla de cosas. Por un lado, sé que se dice en broma y que no llega hasta ese punto, pero a veces revela una falta de conciencia política y humana en la gente. Ousmane Dembélé es diferente: ¡lo descubrió en las redes sociales! Él solo se ríe".

Mbappé se refiere, en la última parte de su respuesta, a las bromas que Ousmane Dembélé le gasta al propio Mbappé sobre este asunto.

El jugador del París le había puesto a Mbappé, en broma, el nombre de Mobutu, en referencia al dictador que gobernó Zaire, conocido actualmente como República Democrática del Congo, durante 25 años.



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