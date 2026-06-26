Mbappé lidera el ataque francés ante Noruega; Haaland, en el banquillo

En la tercera y decisiva jornada del Mundial 2026, Francia se mide a Noruega en un duelo sin margen de error, con el liderato en juego.

Didier Deschamps, seleccionador francés —ausente por el fallecimiento de su madre—, ha afinado la alineación de los «Gallos» para frenar al imparable Erling Haaland.

Noruega, que aspira a los octavos, también revela sus cartas. Las alineaciones oficiales confirman el duelo más esperado del grupo.

Ståle Solbakken, seleccionador noruego, sorprendió al dejar a Erling Haaland fuera del once.

La alineación de Francia, según la web de la FIFA, es la siguiente:

Portero: Mike Maignan.

Defensa: Dayot Upamecano, Jules Koundé, Theo Hernández y Maxence Lacroix.

Mediocampistas: Manu Koné, Aurélien Tchouaméni y Désiré Dou.

Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise.

Por su parte, la alineación de la selección de Noruega fue la siguiente:

Portero: Egil Selvik.

Defensa: Leo Ostigard, Fredrik André Bjørkan, Henrik Valsner.

Centrocampistas: Patrick Berg, Fredrik Orsen, Christian Thorsvedt, Thilo Asgard, Andreas Schildrup y Oscar Bob.

Delantero: Jürgen Strand Larsen.