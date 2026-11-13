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La derrota ante Italia no fue un simple tropiezo pasajero en el inicio del camino de Zinedine Zidane con la selección francesa, sino que colocó al nuevo técnico ante una prueba temprana que no admite muchos cálculos erróneos. Tras la caída por tres goles a uno en el estadio de San Siro, Francia se ve obligada a vencer a Turquía para salvar su situación en la Liga de Naciones de la UEFA, lo que ha devuelto el nombre de Kylian Mbappé al primer plano, pese a las dudas que rodean su estado físico. Entre la necesidad que tiene la selección de su capitán y el temor a una recaída de su lesión, Zidane se encuentra ante una decisión sumamente delicada: ¿arriesga a su primera estrella o busca otro camino para evitar un desastre temprano?

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Zidane recibió el primer golpe real desde que asumió las riendas de la selección francesa, tras caer ante Italia por 3-1 en un duelo que no figuraba entre los escenarios que el entrenador nacido en Marsella había previsto para el inicio de su nueva andadura. Y pese al magnífico gol que marcó Michael Olise en la primera parte, los Bleus no pudieron evitar la derrota, en un partido que dejó claro el alcance del impacto que tuvo la ausencia de Mbappé en la línea de ataque.

El duelo ante Turquía, previsto para el domingo, se convirtió en una prueba decisiva para Zidane y los suyos, ya que la selección francesa necesita lograr la victoria y sumar los tres puntos para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA. Al nuevo técnico no le queda ya mucho margen para experimentos, sobre todo porque cualquier tropiezo adicional podría convertir su esperado comienzo en una crisis temprana.

La ausencia de Mbappé en el choque ante Italia fue uno de los asuntos que más ocupó a la prensa francesa, especialmente porque el jugador sufre una lesión leve en los isquiotibiales, sin que la Federación Francesa de Fútbol revelara detalles claros sobre su estado, según informó el diario español "As".

La incertidumbre rodeó la situación desde el inicio de la concentración, pues la federación no emitió ningún parte médico que precisara la naturaleza de la lesión ni su gravedad, como tampoco ofreció aclaraciones sobre la fecha de regreso del astro del Real Madrid a los terrenos de juego. Y a pesar de que Mbappé viajó con sus compañeros a Italia, Zidane confirmó en la víspera del partido que no estaría disponible para participar, sin entrar en más detalles.

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Zidane abre la puerta al regreso del capitán

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Tras la derrota ante Italia, Zidane se mostró optimista sobre la posibilidad de recuperar al capitán de la selección francesa para el duelo frente a Turquía, al afirmar que la permanencia del jugador en la concentración refleja la convicción del cuerpo técnico de que su lesión no es grave. El entrenador francés declaró: "Eso espero. Por eso se ha quedado con el equipo. No creo que su lesión sea grave. Lo veremos mañana cuando estemos en Burdeos, y el objetivo es que juegue".

Las declaraciones de Zidane reflejan un claro deseo de preparar a Mbappé para el próximo duelo, sobre todo porque la selección necesita todas sus armas ofensivas para superar el obstáculo de Turquía. Pero el optimismo por el regreso del jugador no significa necesariamente que su estado físico le permita disputar un partido completo, lo que hace que la decisión final quede supeditada a la valoración del cuerpo médico.

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El duelo ante Italia no fue el primer partido que Mbappé se perdió por sus problemas físicos, sino que supuso la continuación de una serie de ausencias que lo han perseguido en el último período. Se perdió cuatro partidos consecutivos por lesión, después de verse obligado a abandonar la concentración de la selección durante el primer parón internacional bajo las órdenes de Zidane, a raíz de un problema físico sufrido mientras marcaba el gol inaugural ante Turquía.

Tampoco participó en los entrenamientos grupales con sus compañeros en el centro de Clairefontaine el miércoles, antes de que la federación francesa anunciara que no estaba disponible para el duelo ante Italia. La repetición de este problema suscitó inquietudes sobre la capacidad del jugador para recuperar plenamente su forma física, especialmente porque cualquier precipitación en su regreso podría exponerlo a una nueva recaída.

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¿Riesgo calculado o apuesta innecesaria?

Los cálculos de Zidane podrían haber sido distintos si el duelo ante Italia hubiera sido decisivo para el camino de Francia en la clasificación para el Mundial, pero el entrenador optó por no arriesgar con Mbappé, prefiriendo apartarlo del partido a la espera de que mejorara su estado.

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Y pese a asegurar que no arriesgará con su primera figura, el hecho de que el jugador no regresara al Real Madrid y continuara dentro de la concentración de la selección refleja la confianza del cuerpo técnico y médico en la posibilidad de tenerlo listo antes del duelo del domingo. Aquí la ecuación se presenta complicada; Francia necesita a Mbappé en su mejor versión, pero no puede ignorar los riesgos físicos asociados a alinearlo antes de completar su recuperación.

La importancia del duelo ante Turquía no se limita a ser la prueba decisiva para Zidane, sino que está ligada también al destino de los Bleus en la Liga de Naciones de la UEFA. El fracaso en sumar los tres puntos, coincidiendo con una victoria de Bélgica sobre Italia, supondría la eliminación de Francia en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

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Este escenario sería un duro golpe para el inicio de Zidane, quien asumió el cargo en medio de grandes aspiraciones de devolver a la selección al camino correcto, aprovechando su experiencia, su personalidad de líder y su excepcional historia con el fútbol francés. Por ello, el duelo del domingo parece más que un simple partido para sumar puntos; es una prueba temprana de su capacidad para lidiar con las crisis y las presiones.

La relación entre Zidane y Mbappé, bajo la lupa

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Además de los cálculos técnicos y físicos, la relación entre Zidane y Mbappé se impone en el panorama, después de que crecieran las especulaciones sobre la falta de un entendimiento pleno entre ambas partes durante el último período. La prensa francesa sigue de cerca la naturaleza de la relación entre el entrenador y el capitán de la selección, especialmente ante los rumores de ciertas diferencias relacionadas con el rol que desempeña el jugador dentro del campo.

La posición de Mbappé fue uno de los asuntos que más controversia generó, después de que Zidane lo utilizara en la banda izquierda durante su primer partido con la selección francesa. El entrenador consideró que esa posición es la más adecuada para las cualidades de su estrella, pero la elección no contó con la plena aprobación del jugador, que prefiere moverse en una posición ofensiva más cercana a la portería.

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Y cuando Zidane anunció la lista de la selección la semana pasada, insinuó que Mbappé volvería a su posición preferida, en un intento de despejar las dudas sobre su rol ofensivo. Se espera que, de recuperarse, el capitán de Francia comience el duelo ante Turquía en el once inicial, con la intención de contar con él en la línea de ataque en lugar de volver a situarlo en la banda izquierda.

La ausencia de muestras claras de entendimiento entre el entrenador y el jugador durante los entrenamientos abiertos a los medios de comunicación suscitó más interrogantes, aunque eso por sí solo no basta para juzgar la naturaleza de la relación entre ambos. Pero lo cierto es que las dos partes necesitan llegar a un entendimiento rápido, sobre todo porque el éxito del proyecto de Zidane está ligado en gran medida a su capacidad para aprovechar a sus principales estrellas.

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Zidane no parece de los entrenadores que se rinden ante las presiones o que permiten que el ruido externo influya en sus decisiones, aprovechando una larga experiencia como jugador y como técnico al más alto nivel. Pero es consciente de que el duelo ante Turquía será su primera prueba real en un partido que no admite cálculos complicados ni desperdicio de oportunidades.

La presencia de Mbappé en su mejor versión será un factor decisivo en las aspiraciones de Francia, pero alinearlo antes de completar su recuperación podría convertir la solución esperada en un problema mayor. Entre la necesidad de ganar y el temor a una recaída de la lesión, Zidane se enfrenta a una ecuación difícil, cuyo titular más destacado es: salvar a Francia sin sacrificar a su primera figura.