Mateu Alemany: "Ahora ya no hay una oferta sobre la mesa por Rodrigo"

Alemany reconoce que había un principo de acuerdo con el Atleti...pero que ahora no hay oferta

Mateu Alemany, Director General del CF, ha comparecido ante los medios para explicar la tensión vivida en el seno del club en las últimas semanas. Y naturalmente, se refirió al asunto de Rodrigo Moreno y su fichaje por el , desvelado por Goal hace unas horas. Alemany explió que esa situación existió: "La situación que en ese momento debía concretarse era entre el Atleti y Rodrigo. Habían hablado y la decisión aún no estaba tomada por parte de Rodrigo. Entre clubes había un principo de acuerdo, sí. Y ahora mismo, esa oferta, ya no está encima de la mesa" dijo el ejecutivo balear. Después insistió en que ahora mismo, Rodrigo es jugador del Valencia y argumentó que “lo que parecía un acuerdo no se ha podido ejecutar”.

"Yo de otros clubes y del Atleti, no soy quién para hablar. Lo que le puedo decir es que a mí Rodrigo me parece...no sé, hoy le he visto muy contento. No tengo muy claro que él tuviese tomada la decisión de irse. Esa es la percepción que tengo yo. Lo he visto contento esta mañana", dijo Alemany. También comentó que "ahora mismo no existe ninguna oferta formal por el jugador y por eso ha entrenado con el equipo. Había la posiblidad de traspasar a algún jugador importante. Tenía conocimiento de la idea, otra cosa es que yo llevara a cabo esas negociaciones".

El ejecutivo valencianista comentó que la decisión de la posible venta de Rodrigo fue cosa de Peter Lim. Lo explicó así: "En la cadena de poder y de decisión de un club del nivel del Valencia, todas tienen que ser bendecidas por el máximo accionista. Hay algunas ordinarias q son propias del cuerpo técnico y otras estratégicas, que exceden de lo deportivo, y pertenecen al máximo accionista", dijo. Además, Alemany comentó que Rodrigo Moreno "no ha pedido salir al club en ningún momento", para después añadir que "las decisiones de este tipo pertenecen al máximo accionista".

Sobre el proyecto: "Si no existiera máxima confianza en mí y en Marcelino, habría sido absurdo seguir en el club, tanto para nosotros como para el Valencia", dijo Alemany. Y sobre el futuro, comentó "no me planteo mi salida del Valencia. Me dijo Peter Lim que la confianza seguía siendo la misma. Hay decisiones que dependen del cuerpo técnico, Director Deportivo y Director General, como los fichajes, cesiones... y otras decisiones a nivel económico que dependen del máximo accionista", añadiendo que "este año el propietario ha decidido involucrarse más en los procesos y eso ha ralentizado alguna situación. Ha habido algún problema de comunicación y hemos tenido que ajustar".