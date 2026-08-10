Más allá de Rodri y Álvarez: el Barcelona persigue "el fichaje urgente"

El Barcelona entra en una fase decisiva de su plan para reconstruir el equipo durante el actual mercado de fichajes de verano, en el que el director deportivo Deco busca cerrar dos grandes operaciones en las próximas 48 horas, a la vez que rastrea el mercado en busca de un central de máximo nivel para compensar la marcha de Ronald Araújo al Liverpool.

Según el diario catalán "Sport", Deco espera completar el fichaje del español Rodri, procedente del Manchester City, a más tardar el miércoles, mientras que la operación por el argentino Julián Álvarez, del mismo club, podría cerrarse en las próximas 48 horas, dentro de un ambicioso plan para reforzar la plantilla antes del inicio de la nueva temporada.

Luz verde para incorporar a un defensa

Deco ha dado luz verde a la incorporación de un central de nivel mundial tras confirmarse la salida de Araújo al Liverpool, y las negociaciones ya están en marcha con varios jugadores.

Con apenas 3 semanas restantes para el cierre del mercado de fichajes, el plan actual pasa por completar la línea defensiva con este último refuerzo antes de que termine el presente mes.

La opción del jugador de la cantera Álvaro Cortés se plantea como alternativa interna, pero el Barcelona no se conformará con ella salvo que no surja una oportunidad realmente atractiva en el mercado.

Sin el uruguayo Araújo, el Barcelona arrancará la temporada con Cubarsí, Gerard Martín, Christensen y Eric García en el eje de la defensa, con el deseo del entrenador alemán Hansi Flick de utilizar a Eric como lateral izquierdo como opción complementaria a Koundé.

La opción más difícil

El argentino Cristian Romero, defensa del Tottenham, encabeza la lista de objetivos defensivos del Barcelona, pero fuentes en Argentina descartan la posibilidad de alcanzar un acuerdo en este momento, ya que el jugador tiene ofertas del Arsenal y del Inter de Milán, mientras que las negociaciones con el Atlético de Madrid están muy avanzadas.

El principal problema reside en el precio del traspaso, ya que el Tottenham pide algo más de 40 millones de euros para desprenderse de él y descarta por completo la opción de la cesión.

Y aunque Romero prefiere fichar por el Barcelona, y sus agentes han sido informados de todos los jugadores que podrían salir del club, hasta ahora no se ha dado ningún paso concreto, y el Barcelona podría tardar mucho en cerrar este asunto.

Una opción complicada

El español Aymeric Laporte, defensa del Athletic de Bilbao, era otra opción planteada con fuerza, ya que sus agentes afirman que el valor de la cláusula de rescisión de su contrato es bajo, pese a que el club vasco lo niega de forma rotunda. El Barcelona no quiere complicaciones en este sentido, sobre todo porque las relaciones con el Athletic de Bilbao se vieron muy dañadas a raíz del intento de fichar a Nico Williams a principios del pasado verano.

Si realmente hubiera una opción clara por Laporte y el precio quedara fijado con precisión, el club catalán podría presentar una oferta oficial por su incorporación, pero la situación actual apunta a posibles complicaciones que podrían obstaculizar la operación.

Criterios estrictos para fichar

El club catalán ha recibido numerosas ofertas, especialmente de jugadores de la Premier League que podrían salir cedidos al final del mercado de fichajes.

Pero Flick y Deco han establecido unas condiciones concretas y estrictas, ya que solo se fichará si el jugador llega en buena situación financiera y es capaz de competir con fuerza por un puesto titular en el once.