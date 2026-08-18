El Arsenal busca deshacerse de cuatro jugadores suplentes que no participaron en el partido de la Community Shield en el que venció al Manchester City el pasado domingo (3-0).

Mientras las miradas estaban puestas en los nuevos fichajes Bruno Guimaraes y Christos Tzolis, quienes disputaron sus primeros partidos oficiales en Cardiff, la alineación del entrenador Mikel Arteta reveló mucho sobre la ausencia de algunos jugadores.

Se ausentaron de la lista del Arsenal para el día del partido Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, Marli Salmon, Fabio Vieira y Reiss Nelson.

Martinelli es un objetivo del Galatasaray, que presentó una oferta de 45 millones de euros (38 millones de libras esterlinas) para hacerse con el extremo, quien, según se dice, no está dispuesto a trasladarse a Turquía. El delantero brasileño ha entrado en el último año de su contrato, pero parece que permanecerá en su club a menos que aparezca otra oferta de traspaso.

Salmon es un defensa de 16 años que ha disputado cuatro partidos con el primer equipo del Arsenal, pero debe tener paciencia para conseguir más oportunidades. En cuanto a los otros cuatro jugadores que no participaron el fin de semana, podrían ser vendidos antes del cierre del mercado de fichajes, el próximo 1 de septiembre.

El diario "Mirror" informó, citando a "The Athletic", que el Hamburgo y el West Ham están interesados en fichar a Vieira y Nelson respectivamente, después de que ambos pasaran la temporada pasada cedidos.

Al mismo tiempo, el Nápoles busca fichar a Jesus, a quien le quedan 12 meses de contrato, y el Arsenal podría verse obligado a desprenderse también de Nwaneri.