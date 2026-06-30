Francia avanzó en el Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Suecia. ¿Qué le deparará en las eliminatorias?

La selección francesa se clasificó para octavos tras vencer 3-0 a los suecos en el estadio MetLife.

Su rival en octavos será Paraguay, verdugo de Alemania en la mayor sorpresa del torneo.

El duelo de octavos se disputará el domingo a las 00:00 en el Lincoln Financial Field.

El camino hacia la final no es fácil

Los compañeros de Kylian Mbappé saben que el camino a la final, a la que aspiran por tercera vez consecutiva, está lleno de obstáculos.

Si avanza a cuartos, se medirá al ganador de Marruecos-Canadá, con los Leones del Atlas como favoritos.

Los cuartos se jugarían el 9 de julio a las 23:00.

En semifinales podría cruzarse con España, Portugal o Bélgica.

Ese encuentro se jugaría el 14 de julio a las 20:00.

Ocho selecciones comparten este lado del cuadro; una de ellas, si Francia avanza, será su rival en semifinales.

Primero se cruzan Portugal y Croacia, y el ganador enfrentará al vencedor de España-Austria; solo una de estas cuatro selecciones europeas llegará a cuartos.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se miden, y el ganador jugará contra el vencedor de Bélgica y Senegal; solo uno avanzará a cuartos.

El ganador de ese cruce se verá las caras con Francia, siempre que los «Gallos» superen a Paraguay y a su rival en cuartos.