Mario Been todavía no está impresionado con Sofyan Amrabat, fichado recientemente. Según el analista de ESPN, el centrocampista no aporta actualmente "ningún valor añadido" al Ajax, que el sábado dejó escapar dos puntos ante el NEC (1-1).

Been vio en el Johan Cruijff ArenA a un Ajax sin creatividad y, según él, Amrabat desde luego no va a aportarla. "No aportó ningún valor añadido. Pases en horizontal, y tocar de un lado a otro. Eso lo puede hacer cualquiera".

"En este tipo de partidos necesitas creatividad. Gente capaz de desbordar a los jugadores. No estaban presentes", dijo Been, alarmado por el juego del Ajax, que aun así se puso por delante por medio de Tolu Arokodare tras siete minutos de juego.

Been sí se muestra mucho más positivo sobre Abdellah Ouazane. El extremo volvió a tener la oportunidad de reivindicarse como suplente ante el entrenador Míchel. El analista considera, eso sí, que el atacante de banda debería tener muchos más minutos en el Ajax.

"Cuánto tarda en entrar Ouazane. Te pasas todo el partido mirando a los grandes nombres que ha fichado el Ajax, pero este chico de la cantera tiene, en mi opinión, más calidad", le transmite Been al técnico español del club de Ámsterdam.

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"Yo le pondría siempre. Además, también puede desbordar a los rivales. Y precisamente en este tipo de partidos eso es tremendamente importante. Si luego tiene que marcar la diferencia en media hora, quizá sea pedirle demasiado".

"Ves que llegan un par de buenas acciones de Ouazane. Pero en realidad debería tener mucho más tiempo para mostrar sus cualidades", concluyó Been.