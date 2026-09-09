El Manchester City comenzó su andadura en la Champions League con una convincente victoria por 2-0 sobre el Oporto en el estadio Do Dragão.

Junto al doblete decisivo de Haaland en la segunda parte, la joven estrella marroquí Ayoub Bouaddi acaparó las miradas con su destacada actuación en el centro del campo, en su primera aparición como titular.

El jugador de 18 años se mostró dominante, completando 54 pases de un total de 55 y recuperando el balón en siete ocasiones antes de ser sustituido por Mateo Kovacic en el minuto 76.

El director técnico Enzo Maresca expresó su satisfacción por la determinación colectiva que mostró el equipo durante un difícil partido europeo a domicilio, destacando la calidad y la profundidad de su plantilla.

En su valoración del rendimiento general tras el encuentro, el entrenador italiano declaró a Amazon Prime: "Creo que fuimos capaces de marcar más goles, especialmente en la primera parte, pero en general creo que merecimos ganar el partido".

Y añadió: "Generamos ocasiones suficientes para ganar el partido. No encajamos muchos goles. Es normal conceder algunas ocasiones aquí, así que estoy contento con el rendimiento en general. Creo que tengo la suerte de que todos los jugadores del equipo son buenos, y eso le facilita las cosas al entrenador, porque puede darles minutos de juego a todos, y creo que los jugadores que participaron esta noche estuvieron excelentes".

Y prosiguió: después de que Maresca dirigiera su atención al tranquilo desempeño de Bouaddi en el gran escenario, elogió especialmente al joven jugador, asegurando que lo que ofreció fue asombroso y que no esperaba que gestionara el escenario de la manera que esperaría de jugadores con más experiencia que él.

Y afirmó: "Lo bueno es que esperas de Haaland, de Rúben Dias y de Mateo Kovacic cómo gestionar este partido, pero Ayoub Bouaddi no estuvo confundido en ningún momento. Estuvo muy bien, y creo que su rendimiento fue asombroso".