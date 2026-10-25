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Siep Engelen
Traducido por

Marcus Thuram desata un tramo final de locura en el Inter, que se salva milagrosamente

Inter Milán vs Fiorentina
Inter Milán
Fiorentina
Serie A
M. Thuram

Marcus Thuram evitó en el último suspiro la primera derrota del Inter en la Serie A esta temporada. Un golazo de Álex Jiménez hizo pensar durante mucho tiempo que la Fiorentina se llevaría los tres puntos, pero el Inter remontó en el tramo final, con el francés como protagonista: 2-1.

El dominio del Inter fue claro en la primera parte. Carlos Augusto, Henrikh Mkhitaryan y Marcus Thuram tuvieron ocasiones, pero David de Gea fue el protagonista al mantener su portería a cero con grandes intervenciones. 

El español también estuvo atento ante el remate de Pio Esposito, que creyó tener el 1-0 en sus botas. Mientras tanto, la Fiorentina esperaba su oportunidad al contragolpe, pero los visitantes no llegaron a efectuar un disparo peligroso. 

Eso cambió tras el descanso. La Fiorentina salió un poco más de su encierro y se adelantó en el marcador. Álex Jiménez disparó desde muy lejos y mandó el balón con enorme potencia a la escuadra derecha: 0-1. 

El equipo de Cristian Chivu se vio obligado entonces a buscar la remontada para evitar un tropiezo en la Serie A. Carlos Augusto cabeceó al larguero y, poco después, vio cómo otro remate suyo se marchaba justo por encima. 

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Ya en el tiempo añadido llegó el merecido empate del Inter. Tras una rápida combinación por el centro, Thuram remató con la izquierda y vio cómo el balón rodaba desesperadamente despacio hasta entrar pegado al poste: 1-1. 

Cuando la Fiorentina pensaba que aún se marcharía de Milán con un punto, recibió otro golpe en el último minuto. Thuram fue agarrado dentro del área y el árbitro señaló el punto de penalti. Piotr Zielinski asumió la responsabilidad y dio la victoria al Inter: 2-1. Así, el Inter vuelve a igualar a la Lazio en lo más alto de la Serie A.

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