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Marcos Leonardo habló en una entrevista con Globo Esporte sobre su llegada al Ajax. El brasileño asegura que quiere quedarse en Ámsterdam pese a su difícil comienzo y espera hacerse cuanto antes con un puesto en el once titular del técnico Míchel Sánchez.

El Ajax fichó el pasado verano a Leonardo y Tolu Arokodare como nuevos delanteros para el primer equipo. Leonardo, adquirido al Al-Hilal por algo menos de 20 millones de euros, era quien generaba, con diferencia, más expectativas.

Sin embargo, no ha sido él, sino Tolu, cedido por el Wolverhampton Wanderers, quien ha causado una impresión arrolladora (17 partidos, 13 goles). Leonardo ha disputado hasta ahora 16 partidos con el Ajax, solo cuatro de ellos como titular. Ha marcado tres goles, aunque lo que más pesa sobre él son las ocasiones falladas.

«Desde el primer momento en que el Ajax me llamó y me presentó el proyecto que el club tenía para mí, me sentí muy feliz», cuenta el delantero de 23 años. «Desde el principio me recibieron con los brazos abiertos. Todo el grupo, el cuerpo técnico y todos en el club».

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«Hasta ahora, las cosas no han salido del todo como esperaba, pero trabajo duro para que salgan bien», explica Leonardo, que, pese a su discreto comienzo en Países Bajos, ha despertado el interés de varios clubes brasileños.

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«Me alegra el interés de los clubes. Respeto a todos los grandes clubes. Pero no es el momento adecuado para mí. Todavía me quedan cinco años de contrato aquí y no creo que ahora sea el momento adecuado para volver a Brasil».

Leonardo atribuye su poco prometedor comienzo a la desventaja física con la que inició la temporada. «Llegué aquí después de unas vacaciones de 40 días, mientras los demás ya estaban entrenando. Ellos ya estaban en plena forma».

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«Pero ahora yo también estoy en buena forma física y entreno duro. También tengo un entrenador personal que me ayuda. Recibo apoyo y estoy agradecido a todos en el grupo y al personal. Y ahora estoy mil veces mejor».

Leonardo espera conseguir cuanto antes un puesto fijo en el once titular. «Eso es lo que espero, y no en algún momento de la segunda mitad de la temporada. Lo quiero ahora, justo después de este parón de la FIFA. Todos los jugadores quieren estar en el campo y ayudar al equipo; eso es lo que yo quiero».

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«Pero también respeto el momento. Este regreso a Europa es un proceso de reconstrucción. Y creo que también es un proceso. Es doloroso, pero aquí estoy madurando mucho», concluye Leonardo.