Marcone confirmó el futuro de Benedetto en Boca

El flamante refuerzo aseguró que el Pipa "se queda" en el Xeneize. "Está muy bien y ama el club, pero no sé qué ofertas tiene", advirtió.

Que Iván Marcone es hincha de Independiente es sabido. El propio Ariel Holan lo pidió como refuerzo en reiteradas ocasiones, pero, finalmente, el volante se sumará a las filas del Xeneize. Sin embargo, a pesar de haber llegado hace unos pocos días a la institución, no ocultó su fanatismo por el Rojo.

"Es una pasión que heredé de mi viejo, como todos. Y sabemos que uno puede cambiar un montón de cosas menos la pasión. Pero eso va aparte, queda en mi vida privada. Yo ahora soy jugador de Boca las 24 horas y estar al máximo. No me queda ninguna espina por no haber jugado ahí", expresó Marcone.

Además, le hizo un guiño a la continuidad de Dario Benedetto, íntimo amigo suyo: "Se queda, se queda. Y si no, le sacamos las llaves, já. Él está muy bien acá y es feliz, no sé qué ofertas tendrá y seguro querrá nuevos desafíos. Pero te puedo asegurar que él ama el club".