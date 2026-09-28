Marciano Vink está muy decepcionado con la selección neerlandesa sub-21. El equipo del seleccionador Michael Reiziger debía haber ganado el pasado viernes a Noruega sub-21 para seguir dependiendo de sí mismo en la clasificación para el Europeo, pero no pasó del empate 0-0.

Al término del partido, Vink estaba «profundamente decepcionado», cuenta en Voetbalpraat en ESPN. «Creo que a los jugadores les pasaba lo mismo. Se notaba después en los futbolistas sobre el campo. Pero enseguida se dijo que todavía existe una posibilidad y que deben ir a por ella».

«Pero en este partido eché en falta fuego desde el minuto uno. Que, por ejemplo, quieras bombardear a Noruega y meter presión al balón de inmediato. Eso es lo que me faltó. Fue todo un poco parsimonioso. Y eso me pareció una verdadera pena».

«Los únicos que, a mi juicio, tuvieron energía de verdad fueron Oufkir y Read. Pero luego miro a Poku... Quizá no sea del todo justo, porque ese chico no juega demasiado. Pero entonces pienso: esto es solo la mitad del Poku que yo conozco. Y Smit tampoco apareció. Así que me faltó fuego».

Arno Vermeulen también vio el partido. «Ya no lo vamos a conseguir», pronostica sobre el Europeo sub-21.

«Estamos fallando con la selección neerlandesa sub-21. Aquí hay jugadores de los que se puede intuir que quizá lleguen a la absoluta. En cuanto a potencial, si miras a Read, Rots, Zechiël y Smit, no sería raro que en los próximos años tengan oportunidades con la selección neerlandesa.»

«Entonces esto no puede pasar. Te desespera. Fue un fútbol blandengue. Esto no puede ser así. Esto no está bien», concluye Vermeulen.