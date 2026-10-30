El Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol decidió hoy, por unanimidad, disputar la Copa Africana de Naciones cada dos años, dando marcha atrás a su decisión anterior de celebrarla cada 4 años.

Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, había anunciado durante la conferencia estratégica de la CAF, celebrada en Cabo Verde entre el 7 y el 9 de octubre de 2026, que el Comité Ejecutivo reevaluaría y revisaría la decisión que había tomado el año pasado sobre la celebración de la Copa Africana de Naciones cada 4 años.

La reevaluación y revisión se produjo, entre otras razones, como consecuencia de constatar que el lanzamiento del nuevo torneo de la Liga de Naciones Africana, una competición continental que se suponía iba a sustituir a la actual Copa Africana de Naciones y a disputarse cada dos años, requeriría varios años hasta poder proporcionar los importantes recursos económicos necesarios para hacer que las competiciones de la Confederación Africana de Fútbol y el fútbol africano sean capaces de competir a nivel mundial y de lograr la autosuficiencia financiera.

Motsepe afirmó, en el comunicado oficial de la CAF: «La decisión del Comité Ejecutivo de la CAF de celebrar la Copa Africana de Naciones cada dos años se basó en la necesidad de fomentar, proteger y promover los intereses del fútbol africano, junto con los intereses de las 54 federaciones miembros de la CAF, así como los de los jugadores africanos profesionales en clubes fuera del continente».

Y añadió: «También tuvimos en cuenta los numerosos años que necesitará el nuevo torneo de la Liga de Naciones Africana, una competición continental que se suponía iba a ser similar a la actual Copa Africana de Naciones y a disputarse cada dos años, antes de poder ofrecer aportaciones económicas significativas y contribuciones relevantes al desarrollo del fútbol africano, de manera que las competiciones de la CAF sean capaces de competir a nivel mundial y de lograr la autosuficiencia financiera».

Y prosiguió: «La próxima edición de la Copa Africana de Naciones se disputará en 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda, y estoy convencido de que será un gran éxito. Las siguientes ediciones del torneo se celebrarán en los años 2028, 2031 y 2033».

Y continuó: «La próxima edición del Mundial se disputará en 2030 y, de acuerdo con la tradición seguida por la Federación Internacional de Fútbol, es posible que la fase final de la Copa Africana de Naciones y los torneos de selecciones nacionales de las demás confederaciones continentales no se celebren durante el mismo año en que se disputa el Mundial».

Y concluyó: «La Copa Africana de Naciones no se limita a celebrar el fútbol africano, sino que también representa una oportunidad para celebrar las culturas, costumbres y tradiciones ricas y diversas del continente, y para unir a los pueblos de los 54 países africanos y a las comunidades africanas en la diáspora, junto con gente de distintas partes del mundo. La decisión del Comité Ejecutivo de la CAF redunda en beneficio del fútbol africano y de las 54 federaciones miembros, además de que contribuirá de manera significativa al desarrollo y crecimiento del fútbol en África».