Marca y Romano se contradicen sobre el sueldo de Ter Stegen en la cesión al Ajax

El Ajax presentará la próxima semana a Marc-André ter Stegen como su nuevo portero titular. El equipo de Ámsterdam lo fichará cedido por un año del FC Barcelona, aunque aún se desconoce cómo se pagará su salario.

El diario «Marca» reveló el viernes que Ajax y Barcelona llegaron a un acuerdo de principio para la cesión. La compra definitiva del portero resultó inviable por su alto salario en Cataluña.

El principal escollo fue el reparto de su salario: cobra casi 20 millones al año en el Barça, cifra inasumible para el Ajax. Según Marca, se pactó que el club holandés abone algo más del 10 % y que el Barça cubra el resto.

Curiosamente, Fabrizio Romano afirma justo lo contrario. El periodista especializado en fichajes escribe en X que el Ajax abonará «la mayor parte» de su salario. Tim van Duijn, observador del Ajax para Voetbal International, cree que Romano se equivocó, aunque el tuit sigue publicado.

Lo más probable es que el Ajax solo pague una parte del generoso salario que Ter Stegen percibe en el Barcelona. Eso es también lo que escribe Van Duijn: «El Barcelona seguirá pagando una parte significativa de su salario, tal y como ocurrió durante el último medio año en el Girona, al portero, cuyo contrato en el Camp Nou se extiende hasta mediados de 2028».

Varios clubes seguían a Ter Stegen, pero la presencia de Míchel como entrenador del Ajax resultó decisiva. Ambos ya trabajaron juntos la temporada pasada en el Girona.

Las lesiones le limitaron a solo dos partidos oficiales, pero el Ajax ha recibido garantías de que ahora está en plena forma y puede jugar de inmediato.