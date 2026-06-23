Mané lo reconoce: Noruega merecía ganar y esta es nuestra única salvación

Sadio Mané admitió que Noruega fue superior en la segunda jornada del Mundial 2026 y que los «Leones de la Teranga» no jugaron bien, perdiendo 3-2.

Es la segunda derrota consecutiva de Senegal en el torneo, tras perder 3-1 ante Francia en la primera jornada, lo que complica su clasificación de cara a la última fecha.

Mané, en declaraciones recogidas por «SeneNews», admitió: «Todos nos sentimos decepcionados. Salimos con la ambición de ganar, pero el equipo no estuvo a su mejor nivel esta tarde».

El jugador del Al-Nassr rechazó buscar excusas y admitió que el rival merecía ganar.

Y añadió: «Noruega se merece la victoria».

Pese al golpe, el delantero afirmó que el grupo mantiene la fe y urgió a recuperar la concentración para el siguiente encuentro.

El capitán de los «Leones de la Teranga» añadió: «Debemos recuperar el equilibrio esta noche y prepararnos para el próximo partido. Aún tenemos torneo por delante y debemos seguir luchando».

Preguntado por las opciones de pasar a dieciseisavos, respondió con rotundidad: «Por supuesto», mostrando su confianza en que las esperanzas siguen vivas pese a las dos derrotas.

El exjugador del Liverpool sentenció: «Debemos recuperarnos cuanto antes y hacer todo lo que esté en nuestra mano».

Senegal debe ganar a Irak y esperar resultados ajenos para avanzar, pues aún no tiene puntos tras dos jornadas.

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