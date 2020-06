Manchester United va por Thiago Almada

El pibe de 19 años de Vélez, que confesó que le gustaba el Manchester City, está en el radar de los Red Devils. ¿Su cláusula? 22 millones de euros.

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, los rumores de mercado surgen sin cesar. Uno de los más ruidosos de las últimas horas es el que tiene como protagonista a Thiago Almada, el pibe de Vélez, y al como principal interesado en sus servicios.

Según publicó el diario Metro de , los Red Devils tienen en la mira al joven mediocampista ofensivo y que podrían avanzar por su contratación en la actual mercado, antes de que su cláusula de rescisión suba. Cabe recordar que el Fortín le hizo un contrato hasta junio de 2023 y le puso varias cláusulas de rescisión: la primera, de 19 millones de euros, era hasta el 31 de enero de 2020; la actual, de 22 millones de euros, es hasta el 31 de agosto de 2020; y la última, de 25 millones de euros, es hasta el término del contrato.

Almanda no es la primera vez que aparece en la agenda de un equipo europeo: anteriormente fue relacionado a Sporting Lisboa, y , entre otros. Precisamente sobre el equipo de Pep Guardiola habló el propio futbolista hace unas semanas, cuando fue consultado por los rumores sobre su futuro y reconoció que tenía cierta debilidad por el City.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

"Vi en Twitter que compartieron, pero a mí no me dijeron nada, ni mi representante, ni del club, ni nada. Me gusta mucho el Manchester City, lo miraba a Carlos (Tevez) cuando jugaba los sábados a la mañana. Juego a la Play con el Manchester City, siempre me gustó", admitió, en declaraciones a TNT.