Mallorca vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Un gol del polaco le vale al Barça para ganarle a un Mallorca que buscó el empate hasta el final.

El Fútbol Club Barcelona ha sufrido para ganar en Mallorca por 0-1 después de un golazo de Lewandowski. El Mallorca ha apretado hasta el final y ha estado cerca de conseguir el empate, pero el Barça continúa invicto gracias al delantero polaco y a Marc Ter Stegen.

No ha sido el partido más brillante del Barcelona en este arranque de temporada, pero para eso tienen a desatascador como Robert Lewandowski, que en el minuto 20 ha cogido un balón dentro del área, para revolverse y, algo escorado, colocarla en el palo más lejano, imposible para Rajković.

El Malllorca no perdió los nervios y continuó haciendo su partido, mientras que el Barcelona tenía el control de la pelota sin terminar de generar peligro.

Los Xavi llegaron con el marcador ajustado a los últimos minutos y ahí el Mallorca apretó y casi empata, pero el Barcelona dormirá líder.

Reacciones del Mallorca vs. Barcelona de LaLiga 2022-2023

Xavi Hernández

"Balde lo ha hecho muy bien. Era la solución más natural para la banda derecha. No se podía doblar con la defensa de cinco que tenían"

"Cualquiera puede ser titular contra el Inter. Ya he dicho que vamos a hacer rotaciones"

"Hemos estado muy bien en la circulación, en el centro del campo. Va a ser muy difícil ganar en este campo".

Javier Aguirre

Ocasión de Jaume Costa: "Es fútbol, no voy a descubrir el jugador que es Ter Stegen".

Se va más contento: "Nos falta posesión, más fútbol asociativo, pero nos podemos ir todos tranquilos a juzgar por el funcionamiento".

Minuto a minuto

90' + 4' FINAL DEL PARTIDO. Mallorca, 0 - Barcelona, 1.

90' + 2' El Barça quiere mantener el resultado pero no consigue retener el control, por lo que el público del Mallorca aún tiene opciones de ver un milagro en forma de empate.

89' ¡CASI MARCA EL MALLORCA! ¡Lee se la puso a Muriqi casi sin ángulo, pero éste no consigue meter el cuerpo!

87' ¡Llegada del Mallorca tras la recuperación de Baba, Muriqi quiso convertirse en el héroe pero la mandó fuera! ¡Y en la siguiente acción Rodríguez aprovechó un mal saque de Ter Stegen para hacer otro remate a puerta!

79' ¡Quiere el segundo el Barça! ¡Un taconazo de Pedri a pase de Gavi que buscaba a Raphinha y Lewandowski! Despeja la defensa.



74' Amarilla para Busquets por derribar a Baba cuando trataba de escaparse a la contra.

67' Doble cambio en el Barça: se marcha Kessié y entra Pedri.

66' Ansu Fati trató de recortar a Valjent pero éste no cede dentro del área y logra evitar su internada.

63' Otro saque de esquina para el Mallorca, ni Kang In Lee ni Galarreta logran encontrar a nadie con sus centros por la labor defensiva del conjunto de Xavi.

61' ¡Kessié desde la frontal a pase de Dembélé, ligeramente desviado!

56' Aunque el Mallorca ha adelantado líneas, es el Barça quien sigue manejando la posesión.

52' ¡OCASIÓN DEL MALLORCA! ¡Antonio Sánchez logra un remate que Ter Stegen salva de estirada!

50' ¡Centro de Maffeo para Muriqi, no puede ajustar bien el remate de cabeza!

50' El Barça mantiene su plan de la primera mitad, con una circulación lenta para buscar que su rival se desespere conforme corre el reloj.

46' ¡Comienza la segunda parte, sin cambios en ambos equipos!

De nuevo una genialidad de Lewandowski, máximo goleador en lo que va de campeonato, ha servido para adelantar al Barça frente a un Mallorca muy intenso y con opciones reales de empate. Jaume Costa lo tuvo en sus botas, pero Ter Stegen lo evitó.

45' + 3' FINAL DE LA PRIMERA PARTE. Mallorca, 0 - Barcelona, 1.

45' + 1' El Mallorca no pierde los nervios con el marcador en contra e intenta llegar al área cada vez que ve la oportunidad, pero sin arriesgarse a perder la solidez defensiva.



42' Otra tarjeta más, esta vez para Jaume Costa por un golpe por detrás a Balde. El árbitro no quiere perder el control del encuentro.



40' Y ahora es Piqué quien ve amarilla, los dos centrales visitantes han sido sancionados. También es clara, por una entrada sobre Kang In Lee con las dos piernas. Además, el segundo entrenador del Barça ha sido expulsado.

39' Dura entrada de Christensen sobre Muriqi que le cuesta la tarjeta amarilla.

35' ¡CASI EMPATA EL MALLORCA! ¡Jugada iniciada por Pablo Maffeo, sirve el centro al interior para Jaume Costa y su remate sorprende a los defensas, pero Ter Stegen mete el brazo a tiempo para detenerlo en dos tiempos!

32' ¡Fuerza un saque de esquina Ansu Fati, la puso Dembélé para Lewandowski y toca en un defensor, pero será saque de puerta!

27' Lejos de relajarse, el Barça mantiene el plan de partido como si aún perdurase el empate. Está ralentizando su juego para que los locales concedan más espacios.

23' ¡Otra más de Lewandowski, esta vez intentó una vaselina al borde del fuera de juego al pase de Busquets! No le salió y atrapa el guardameta.

20' ¡GOOOOL DEL BARÇA! ¡MARCA LEWANDOWSKI! Mallorca 0 - 1 BARCELONA. ¡Recibe el pase de Ansu Fati, recorta a Valjent y mete un disparo cruzado al palo contrario del guardameta que resuelve el cerrojo bermellón!

13' ¡Dejada de Kessié al primer toque para Lewandowski, tiene que salir Rajkovic nada más darse cuenta del desmarque!

12' ¡Y ahora el Mallorca la buscó en acción ensayada, cuando la defensa esperaba a Muriqi fue Kang In Lee quien lo sacó en corto para Ruiz de Galarreta, que encontró el espacio pero no pudo pegarle bien!

11' ¡Y la primera del partido ha sido para el Mallorca! ¡Después de un desborde de Jaume Costa, la jugada continúa y Kang In Lee golpea desde la frontal! Desviado a saque de esquina por Gavi.

9' Por ahora el Barça no está siendo capaz de generar ataques en el área, pero el equipo catalán sigue jugando con paciencia.

6' El Mallorca fuerza un saque de esquina. Aunque no pudo sacar nada de la jugada, Ruiz de Galarreta intentó buscar portería desde la frontal con un remate sacado desde la defensa.

4' Posesión larga del Barça, que empieza tal y como estaba previsto: completamente encima del rival. El Mallorca ha pasado a jugar con 5-4-1.

1' ¡Comienza el partido, saca de centro el Mallorca!

El Barça mantiene su 4-3-3 habitual pese a las bajas, mientras que los locales mantienen los tres centrales. ¡Saltan los dos equipos al terreno de juego! El Mallorca jugará con su equipación habitual, mientras que el Barça vestirá la segunda equipación dorada.

Dirige el encuentro Gil Manzano, asistido en el VAR por Jaime Latre. Hoy Pablo Maffeo jugará su encuentro número 100 en LaLiga (33 con el Girona, 25 con el Huesca y 41 con su actual club). Fue el autor del tanto de la victoria de su equipo en el último encuentro liguero ante el Almería (1-0).

El Barcelona es el equipo de LaLiga que más ataques elaborados (diez o más pases) ha creado esta temporada (34) y el Mallorca el que ha generado menos de estas acciones (dos, igualado con Rayo Vallecano y Cádiz).

El Barcelona ha sumado 16 puntos de 18 tras sus primeros seis encuentros en LaLiga 22/23 y solo ha encajado un gol. Es su mejor inicio en puntos estas alturas desde la 2017/18 (18 puntos) y no recibía tan pocos goles tras seis partidos desde la 2014/15 (cero).

El Barcelona ha ganado en 12 de sus últimas 13 visitas al Mallorca en LaLiga, con la única excepción en esta racha de una derrota por 2-1 en mayo de 2009 con Pep Guardiola como entrenador y Gregorio Manzano en el banquillo balear.

Sin embargo, el conjunto balear no ha ganado en sus últimos 12 encuentros ante el Barcelona en LaLiga (un empate y once derrotas), perdiendo los últimos nuev. Nunca ha enlazado 10 derrotas consecutivas ante un mismo rival en la máxima categoría.

El Mallorca ha ganado cuatro de sus últimos siete partidos como local en LaLiga, tantas victorias como en sus anteriores 16 encuentros en casa en la máxima categoría.

En el Barça son titulares Ter Stegen; Balde, Piqué, Christensen, Jordi Alba; Busquets, Kessié, Gavi; Dembélé, Ansu Fati, Lewandowski (4-3-3). Las bajas de Araújo y Koundé hacen que Piqué vuelva a la titularidad con Christensen. Pedri descansará y en su lugar jugará Kessié. Y por último, Ansu Fati saldrá de inicio.

¡Empezamos los onces con el equipo de casa! El Mallorca sale con Rajkovic; Pablo Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa; Ruiz de Galarreta, Baba, Antonio Sánchez; Kang In Lee, Muriqi (5-3-2). Once de gala en el conjunto de Aguirre, que además recupera a Battaglia y Nastasic. Aunque Muriqi era duda por molestias finalmente podrá jugar. ¡

El Mallorca recibe al FC Barcelona. Importante duelo para el conjunto de Xavi, que regresa del parón de selecciones con varios lesionados, mientras que los bermellones tratarán de mantener el buen arranque en casa.

También hay once del Mallorca

Piqué y Ansu Fati titulares por primera vez esta temporada.

Ya hay once del Barcelona confirmado, con Piqué como titular

Más de la previa...

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Mallorca y el Barcelona, séptimo encuentro para los dos equipos en LaLiga Santander 2022-23. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Mallorca vs. Barcelona de Liga

El Mallorca no ha ganado en sus últimos 12 encuentros ante el Barcelona en LaLiga (1E 11D), perdiendo los últimos nueve – nunca ha enlazado 10 derrotas consecutivas ante un mismo rival en la máxima categoría.



El Barcelona ha ganado en 12 de sus últimas 13 visitas al Mallorca en LaLiga (1V), tras haber ganado en solo dos de las nueve anteriores (2E 5D), con la única excepción en esta racha de una derrota por 2-1 en mayo de 2009 con Pep Guardiola como entrenador y Gregorio Manzano en el banquillo balear.



El Mallorca ha ganado cuatro de sus últimos siete partidos como local en LaLiga (1E 2D), tantas victorias como en sus anteriores 16 encuentros en casa en la máxima categoría (4V 6E 6D).



El Barcelona ha sumado 16 puntos tras sus primeros seis encuentros en LaLiga 22/23 (5V 1E) y solo ha encajado un gol – es su mejor inicio en puntos estas alturas de campaña en la máxima categoría desde la 2017/18 (18 puntos, 6V) y no recibía tan pocos goles tras seis partidos desde la 2014/15 (0).



Solo el PSG (21.7) tiene un Expected Goals más alto que el Barcelona (18.2) entre los equipos de las cinco grandes ligas esta temporada, y el conjunto azulgrana es el que tiene un Expected Goals en contra más bajo en las cinco grandes ligas esta campaña (3.6).



El Mallorca es el equipo de LaLiga que más goles ha encajado de penalti esta temporada (3) – el conjunto balear ha encajado nueve de los últimos diez penaltis que le han lanzado en la máxima categoría.



El Barcelona es el equipo de LaLiga que más ataques elaborados (10 o más pases) ha creado esta temporada (34) y el Mallorca el que ha generado menos de estas acciones (dos, igualado con Rayo Vallecano y Cádiz).



Si disputa este encuentro, el jugador del Mallorca, Pablo Maffeo, jugará su encuentro número 100 en LaLiga (actualmente 99, 33 con el Girona, 25 con el Huesca y 41 con su actual club) – fue al autor del tanto de la victoria de su equipo en el último encuentro liguero ante el Almería (1-0).



Robert Lewandowski ha marcado ocho goles en sus primeros seis encuentros con el Barcelona en LaLiga 2022/23 y solo dos jugadores han superado esa cifra en sus primeros siete partidos de una campaña en la competición: Cristiano Ronaldo (10 en la 2014/15) y Lionel Messi (nueve en la 2017/18).



El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha sufrido 16 derrotas en LaLiga ante el Barcelona (22P 2V 4E), su cifra más alta ante un mismo rival en la competición, perdiendo los últimos 10 de forma consecutiva.

PARTIDO Mallorca vs. Barcelona FECHA Sábado, 1 de octubre ESTADIO Visit Mallorca Estadi -Son Moix, Palma de Mallorca HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Mallorca vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M52)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star +



ESPN 3 ARG: 16:00;



CHI: 15:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones del Mallorca vs. Barcelona

Mallorca (1-5-4-1): Rajković, Maffeo, Raíllo, Valjent, Copete, Jaume Costa, Baba, Ruiz de Galarreta, Sánchez, Kang In lee y Muriqi.

Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen, Balde, Piqué, Christensen, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Kessie, Dembélé, Ansu Fati y Lewandowski.