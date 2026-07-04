Mal comienzo para Míchel: un Ajax poco convincente cae en su primer amistoso ante el Panathinaikos

El Ajax inició la pretemporada 2026/27 con una derrota 1-3 ante el Panathinaikos en Ermelo. El equipo de Míchel, en su debut como técnico, se retrasó pronto en el marcador, igualó con gol de Don-Angelo Konadu antes del descanso y, tras la reanudación, vio cómo los griegos sentenciaban el encuentro.

Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del miembro honorario del Ajax Hans Bijvank. Los de Ámsterdam, con brazaletes de luto, debutaron en la pretemporada con Pharell Nash como titular en lugar de Mika Godts, quien se retiró en el último momento por motivos personales.

El Panathinaikos dominó el inicio: el Ajax apenas creó peligro, mientras que los griegos llegaron dos veces con peligro a la portería de Maarten Paes. A los 15 minutos llegó el merecido 0-1: Andrew Tetteh recibió un pase en profundidad, corrió varios metros y definió con calma.

Tetteh volvió a aparecer ante la portería, pero Paes evitó el segundo con una buena intervención. Poco después, tras una jugada rápida en el área, Anass Zaroury remató con sangre fría y duplicó la ventaja griega.

Tras el 0-2, el Ajax reaccionó y generó peligro con remates de Konadu, Gloukh y Berghuis. Justo antes del descanso llegó el 1-2, tras un cabezazo de Konadu en un tiro libre ganado por Sean Steur.

Tras el descanso el Ajax renovó el once, manteniendo solo a Nash. La segunda parte fue tranquila, con muchos cambios en ambos equipos. Lo más destacado fue una gran parada del portero del Ajax, Paul Reverson.

A la hora de juego llegó la sentencia: Carrizo resbaló en la izquierda, el rival aprovechó el espacio y Taborda cabeceó el 1-3.

El Ajax buscó acortar distancias en los minutos finales: Carrizo, tras una intercepción de Dies Janse, disparó cruzado y ligeramente desviado. El marcador ya no se movió: 1-3 final y primera derrota de la pretemporada para el conjunto holandés.